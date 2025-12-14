Rozkład jazdy na sezon 2025/2026 wszedł w życie. Podróżni mają do dyspozycji aż 555 połączeń, w tym 527 całorocznych i 28 sezonowych. To aż o 50 połączeń więcej niż w minionym rozkładzie, gdy przewoźnik uruchamiał 505 połączeń, w tym 34 sezonowe.

Odjazdy w równych cyklach

Dla wygody pasażerów pociągi PKP Intercity zaplanowane zostały w równych odstępach czasowych. To ułatwia zapamiętanie rozkładów dla danej trasy i daje pewność podróżowania o dogodnej porze dnia. Cykliczność już funkcjonuje m.in. na połączeniach: Trójmiasto – Warszawa (odjazd co 1 godzinę), Trójmiasto – Kraków (odjazd nie rzadziej niż co 2 godziny) czy Wrocław – Kraków (odjazd co 1 godzinę). Co 2 godziny kursują składy z Warszawy do Berlina, co 4 godziny z Krakowa do Wiednia, a także co 4 godziny do Pragi z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania i Trójmiasta.

Pendolino w Tatry i nad morze

Bezpośrednie połączenie do Zakopanego zapewnia pociąg EIP z Trójmiasta. Czas przejazdu, jaki osiągnie to nieco ponad 7 h. Skład zatrzyma się m.in. w Krakowie i Warszawie. W wakacje relacja pociągu zostanie wydłużona do Kołobrzegu, co ułatwi dojazd na letni wypoczynek w góry czy nad morze.

Latem Pendolino pojedzie z Bielska-Białej aż do Ustki. To dzięki wydłużeniu dotychczasowej relacji z Gdyni podróżni z województwa śląskiego zyskają bezpośrednie połączenie nad morze.

Więcej składów kategorii EIC i EIP kursuje z Krakowa do Gdyni – z 7 do 9, a w wakacje EIC Lajkonik połączy Kraków z Półwyspem Helskim.

Atrakcyjna oferta do wielu regionów

Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. skorzystają aż z 5 nowych bezpośrednich, szybkich połączeń do Poznania przez Krzyż Wlkp. Czas przejazdu na tej trasie wynosie 92 minuty. Natomiast Gorzów, Piła, Chojnice i Czersk zyskali kolejne bezpośrednie połączenie z Trójmiastem – TLK Krajna wyjedzie rano z Trójmiasta, a po południu z Gorzowa, dając też możliwość przesiadek m.in. do Warszawy czy na Mazury.

Ze stolicy Wielkopolski kursują 2 dodatkowe pary pociągów do Szczecina, dzięki wydłużeniu trasy składów: IC Koziołek (Lublin – Szczecin) oraz IC Ślązak (Przemyśl – Szczecin). Nowością w kierunku stolicy Polski jest pociąg IC Kiliński relacji Poznań – Warszawa.

Dzięki wydłużeniu relacji pociągów IC Fredro oraz IC Konopnicka 2 nowe bezpośrednie składy jadą do Jeleniej Góry. A do Szklarskiej Poręby kursują codziennie pociągi IC Orzeszkowa i IC Karkonosze, które docierały tam tylko w wakacje i ferie zimowe.

Lepszą ofertę zyskali również mieszkańcy Chełma, do którego dotrze aż 5 par pociągów (wzrost z 3). Na zmodernizowaną linię kolejową nr 38 powróciły pociągi IC Rybak i TLK Biebrza. Składy zatrzymują się na stacjach Giżycko, Kętrzyn i Korsze. W sezonie wakacyjnym do Pisza przez Szczytno i Ruciane-Nida pojedzie IC Stańczyk (poza sezonem kursuje w rel. Szczecin – Olsztyn).

Kierunek Europa

Na trasy międzynarodowe w sezonie 2025/2026 wyjedzie 57 pociągów, z których aż 17 to nowe połączenia. Pociągami PKP Intercity do Czech pojedziemy z Warszawy i Katowic (7 razy dziennie), z Krakowa (7 razy dziennie), z Wrocławia (6 razy dziennie), z Poznania (5 razy dziennie) oraz z Rzeszowa i Przemyśla (2 razy dziennie).

Do stolicy Niemiec można dojechać pociągiem nocnym z Przemyśla przez Rzeszów, Dębicę, Tarnów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań składem IC Ursa. Druga grupa wagonów tego pociągu kursuje również m.in. z Chełma, Lublina, Warszawy, Łodzi, Sieradza i Kalisza.

Na tory wyruszają pociągi do Lipska, przekraczając granicę na przejściu Węgliniec – Horka. Przejście to otwarto dla codziennego ruchu pasażerskiego po raz pierwszy od 2007 roku. Do Lipska przez Wrocław jadą pociągi z Krakowa (grupa wagonów od składu IC Chełmoński rel. Kraków – Świnoujście pod nazwą IC Saxonia) oraz z Przemyśla (grupa wagonów od składu IC Wyczółkowski rel. Przemyśl – Świnoujście pod nazwą IC Via Regia) zatrzymując się po drodze m.in. w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu.

Nowością jest pociąg IC Carpatia, który bezpośrednio dojeżdża do Monachium, Wiednia, Salzburga, Pragi, Bratysławy i Budapesztu. Pociąg zaczyna bieg w Przemyślu, zatrzymując się po drodze w m.in. Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Katowicach. Na stacji Bohumin następuje dołączenie wagonów do kursującego do Monachium przez Wiedeń pociągu IC Chopin oraz w kierunku Pragi do składu jadącego bezpośrednio do stolicy Czech. Wagony do Bratysławy i Budapesztu odłączane są w Czechach na stacji Breclav.

Przewoźnik zainaugurował też nowe połączenie IC Prater relacji Kraków Główny – Wiedeń. Pociąg jedzie między innymi przez Trzebinię, Oświęcim i Czechowice-Dziedzice, po czym kieruje się w stronę czeskiej granicy, gdzie zatrzymuje się m.in. w Bohuminie oraz Ostrawie. To już 4. para pociągów na trasie Kraków – Wiedeń. Co więcej, dzięki wydłużeniu trasy pociągu IC Danubius także mieszkańcy Poznania zyskali bezpośredni dojazd do stolicy Austrii. Po drodze skład zatrzymuje się m.in. w Lesznie i Wrocławiu. Warto podkreślić, że tak jak dotychczas skład IC Danubius będzie prowadzić również grupę wagonów do Krakowa.

Pociąg IC Porta Moravica (rel. Graz – Kraków) zyska nową grupę wagonów jadących do Wrocławia. Na jego trasie znajdą się miasta: Wiedeń, Ostrawa, Bohumin, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle czy Opole.

Podróżni skorzystają także z większej liczby połączeń na Litwę. Z 1 do 3 wzrosła liczba pociągów na tej trasie. Do kursującego obecnie pociągu IC Hańcza z Krakowa do Wilna przez Warszawę, Białystok, Suwałki i Kowno dołączają nowe pociągi: IC Wigry (rel. Szczecin – Poznań – Warszawa – Białystok – Wilno) oraz IC Jaćwing (Suwałki – Wilno). Wszystkie połączenia są z przesiadką przy jednym peronie w Mockawie na skład szerokotorowy kolei litewskich LTG Link. Został skrócony czas przesiadki, a stąd też czas przejazdu z Warszawy do Wilna aż o około godzinę.

Ponadto zostały uruchomione 3 nowe połączenia z Ukrainą. Przez przejście graniczne Dorohusk – Jagodin jedzie skład z Chełma do Charkowa. Przez przejście graniczne Przemyśl / Medyka – Mostiska kursuje jeden pociąg z Przemyśla do Charkowa i jeden do Krzywego Rogu. Dzięki współpracy PKP Intercity z Ukrzaliznitsia, liczba pociągów wzrosła z 10 do 13 par, a połączenia są równomiernie rozłożone w ciągu doby.

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2025/2026, wraz z rekordową liczbą połączeń, większą cyklicznością i rozszerzoną ofertą krajową oraz międzynarodową, potwierdza rosnące ambicje przewoźnika w budowaniu nowoczesnej, wygodnej i dostępnej dla wszystkich kolei. Dzięki licznym nowościom podróżni zyskują większą swobodę i komfort planowania wyjazdów. To jasny sygnał, że PKP Intercity konsekwentnie stawia na rozwój i jakość, udowadniając, że „Podróż to MY” – wspólne doświadczenie pasażerów i przewoźnika, którzy razem tworzą nowy standard podróżowania po Polsce i Europie.