Mężczyzna został skierowany do kontroli celnej

Rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała, że funkcjonariusze mazowieckiej KAS skierowali do kontroli celnej mężczyznę przekraczającego granicę korytarzem „Zielona linia – nic do zgłoszenia”. Podróżny przyleciał z Seszeli przez Abu Dhabi.

W bagażu mężczyzna miał 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców o wadze prawie 5 kg. „Podróżny wyjaśnił, że pozbierał kawałki rafy koralowej na plaży i zabrał ze sobą na pamiątkę” - przekazała Pasieczyńska.

Podróżny nie miał przy sobie odpowiednich dokumentów

Ponieważ podróżny nie miał przy sobie odpowiednich dokumentów CITES, okazy zostały zatrzymane jako dowód rzeczowy w sprawie karnej, którą wszczęto w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z nimi każdy, „kto umyślnie niszczy, uszkadza, przemieszcza, usuwa lub zabiera dziko występujące rośliny, zwierzęta, grzyby, ich siedliska, miejsca rozrodu lub siedliska przyrodnicze, podlega karze więzienia, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Celem konwencji jest „ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt”.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r. Ochronie CITES podlegają wszystkie gatunki koralowców rafotwórczych (Scleractinia). Przywóz fragmentów rafy, nawet jako „pamiątki” kupione np. na targu, wymaga zgody Ministerstwa Klimatu i Środowiska (w Polsce) oraz zezwoleń z kraju pochodzenia.