Piwnice w blokach mają swoje ograniczenia
Szczególnie w budynkach z czasów PRL-u piwnice od lat pełnią funkcję dodatkowych schowków. Problem w tym, że są to pomieszczenia często słabo wentylowane, pozbawione ogrzewania i narażone na wilgoć. Z tego powodu nie nadają się do przechowywania wszystkich rzeczy — zwłaszcza tych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Niewłaściwe użytkowanie piwnicy może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów przeciwpożarowych lub porządkowych, a to wiąże się z realnymi konsekwencjami prawnymi.
Tych substancji nie wolno trzymać w piwnicy
Szczególnie surowo zabronione jest przechowywanie w piwnicach materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Na liście zakazanych przedmiotów znajdują się m.in.:
- benzyna,
- lakiery,
- rozpuszczalniki,
- butle gazowe,
- fajerwerki.
Takie substancje w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach stwarzają ogromne ryzyko pożaru lub eksplozji. W przypadku ich wykrycia właściciel może zostać ukarany mandatem nawet do 5 tysięcy złotych.
Stary sprzęt elektroniczny też może być problemem
W piwnicach nie powinno się również składować nieużywanego sprzętu elektronicznego. Urządzenia takie jak stare telewizory, lodówki, komputery czy zasilacze mogą stanowić zagrożenie pożarowe — szczególnie gdy są uszkodzone lub narażone na wilgoć. Jeśli taki sprzęt zalega w domu, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie go do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To nie tylko bezpieczne, ale też zgodne z obowiązującymi przepisami.
Duże meble w piwnicy? To ryzyko dla wszystkich mieszkańców
Problemem są także ciężkie i masywne meble pozostawiane w piwnicach lub na korytarzach prowadzących do komórek lokatorskich. Choć często traktowane są jako "tymczasowe", w praktyce mogą znacząco utrudnić ewakuację.
W sytuacji pożaru, zadymienia czy awarii instalacji każda przeszkoda na drodze ucieczki zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Z tego powodu administracje budynków coraz częściej kontrolują te przestrzenie i nakazują usunięcie nieprawidłowo składowanych przedmiotów.
Warto sprawdzić, zanim będzie za późno
Piwnica może być pomocnym dodatkiem do mieszkania, ale tylko wtedy, gdy jest użytkowana zgodnie z zasadami. Przechowywanie zakazanych przedmiotów to nie tylko ryzyko mandatu, lecz przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego budynku. Czasem wystarczy jeden niepozorny przedmiot, by konsekwencje okazały się naprawdę poważne.
