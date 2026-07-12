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Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Francji. 70 tysięcy policjantów będzie pilnować porządku

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 21:57
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Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Francji. 70 tysięcy policjantów będzie pilnować porządku
Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Francji. 70 tysięcy policjantów będzie pilnować porządku/PAP/EPA
Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez ogłosił, że we wtorek w całym kraju 70 tysięcy policjantów i żandarmów będzie zaangażowanych w utrzymanie porządku. Ma to związek ze świętem narodowym i wieczornym półfinałem piłkarskich mistrzostw świata między Francją a Hiszpanią.

5 tysięcy policjantów na Polach Elizejskich

Nunez w wywiadzie dla BFM TV sprecyzował, że specjalna akcja związana z utrzymaniem bezpieczeństwa obejmie również noc z wtorku na środę. Jak przekazał, w samym Paryżu w związku z ochroną parady wojskowej z okazji Dnia Bastylii na Polach Elizejskich będzie stacjonować pięć tysięcy policjantów i żandarmów. Podkreślił, że "nie będzie żadnej tolerancji dla jakichkolwiek nadużyć".

Minister ocenił, że w czwartek, w dniu ćwierćfinałowego meczu MŚ między Francją a Marokiem (2:0), służby stanęły na wysokości zadania. Mimo to doszło do przykrych incydentów, w tym śmierci 17-letniej dziewczyny w departamencie Nord, która zginęła w strasznym wypadku. Łącznie aresztowano 89 osób - poinformował.

Regularne burdy na ulicach Paryża

W Paryżu regularnie dochodzi ulicznych burd i zamieszek po meczach reprezentacji Francji i Paris Saint-Germain. Demolowane są sklepy, samochody, lokale usługowe i gastronomiczne. Choćby po ostatnim finale Ligi Mistrzów i zwycięstwie PSG nad Arsenalem Londyn francuska policja zatrzymała ponad 400 osób.

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Źródło PAP
Tematy: Francjapolicjamundial
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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