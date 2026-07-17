Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"

Murański potwierdza walkę z Mejzą
Jak donosi "Rzeczpospolita" Mejza swoją pierwszą walkę we freak fightach stoczy jesienią. Według nieoficjalnych ustaleń gazety poseł podpisał już umowę z Prime MMA, a jego przeciwnik zgodził się na zasady walki.
Mejza w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nie potwierdził jednak, że kontrakt został zawarty. Są poważne oferty, nawet kilka i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale jeszcze kontraktu nie podpisałem - powiedział polityk. Co innego twierdzi Murański. "Postać znana", jak określił 57-latka na antenie Polsatu premier rządu Donald Tusk mówi, że wszystko jest już ustalone. Tak, podpisałem już regulamin walki z Mejzą - podkreślił.
Mejza zapisze się w historii
Według ustaleń "Rzeczpospolitej" walka Mejzy z Murańskim miałaby odbyć się w październiku. Termin może jednak ulec zmianie, jeśli wcześniej uda się zorganizować pojedynek Murańskiego z Marcinem Najmanem.
"Rzeczpospolita" przypomina, że pierwsze doniesienia o udziale Mejzy we freak fightach pojawiły się już w kwietniu. Jeśli walka dojdzie do skutku, to Mejza będzie pierwszym czynnym posłem w historii polskiego parlamentaryzmu, który będzie bił się w klatce.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.