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Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:44
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Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"
Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"/Agencja Gazeta
Łukasz Mejza zapisze w historii polskiego parlamentaryzmu. 35-latek zostanie pierwszym posłem, który będzie bił się w klatce. Polityk podpisał umowę z federacją Prime MMA. Jego rywalem ma być "postać znana" - Jacek Murański.

Murański potwierdza walkę z Mejzą

Jak donosi "Rzeczpospolita" Mejza swoją pierwszą walkę we freak fightach stoczy jesienią. Według nieoficjalnych ustaleń gazety poseł podpisał już umowę z Prime MMA, a jego przeciwnik zgodził się na zasady walki.

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Mejza w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nie potwierdził jednak, że kontrakt został zawarty. Są poważne oferty, nawet kilka i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale jeszcze kontraktu nie podpisałem - powiedział polityk. Co innego twierdzi Murański. "Postać znana", jak określił 57-latka na antenie Polsatu premier rządu Donald Tusk mówi, że wszystko jest już ustalone. Tak, podpisałem już regulamin walki z Mejzą - podkreślił.

Mejza zapisze się w historii

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" walka Mejzy z Murańskim miałaby odbyć się w październiku. Termin może jednak ulec zmianie, jeśli wcześniej uda się zorganizować pojedynek Murańskiego z Marcinem Najmanem.

"Rzeczpospolita" przypomina, że pierwsze doniesienia o udziale Mejzy we freak fightach pojawiły się już w kwietniu. Jeśli walka dojdzie do skutku, to Mejza będzie pierwszym czynnym posłem w historii polskiego parlamentaryzmu, który będzie bił się w klatce.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Łukasz MejzaMMAjacek murański
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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