Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"

Murański potwierdza walkę z Mejzą

Jak donosi "Rzeczpospolita" Mejza swoją pierwszą walkę we freak fightach stoczy jesienią. Według nieoficjalnych ustaleń gazety poseł podpisał już umowę z Prime MMA, a jego przeciwnik zgodził się na zasady walki.

Mejza w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nie potwierdził jednak, że kontrakt został zawarty. Są poważne oferty, nawet kilka i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale jeszcze kontraktu nie podpisałem - powiedział polityk. Co innego twierdzi Murański. "Postać znana", jak określił 57-latka na antenie Polsatu premier rządu Donald Tusk mówi, że wszystko jest już ustalone. Tak, podpisałem już regulamin walki z Mejzą - podkreślił.

Mejza zapisze się w historii

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" walka Mejzy z Murańskim miałaby odbyć się w październiku. Termin może jednak ulec zmianie, jeśli wcześniej uda się zorganizować pojedynek Murańskiego z Marcinem Najmanem.

"Rzeczpospolita" przypomina, że pierwsze doniesienia o udziale Mejzy we freak fightach pojawiły się już w kwietniu. Jeśli walka dojdzie do skutku, to Mejza będzie pierwszym czynnym posłem w historii polskiego parlamentaryzmu, który będzie bił się w klatce.