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Ukrainiec ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego. Policjanci użyli paralizatora

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
55 minut temu
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Ukrainiec ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego. Policjanci użyli paralizatora
Ukrainiec ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego. Policjanci użyli paralizatora/Shutterstock
46-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała po tym, jak podczas awantury przed rozpoczęciem 44. Łemkowskiej Watry w Zdyni kilkakrotnie ugodził nożem 37-letniego radnego powiatu gorlickiego i członka zarządu Zjednoczenia Łemków. Wobec agresywnego mężczyzny policjanci użyli paralizatora. W niedzielę podejrzany Ukrainiec ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Radny trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło 16 lipca w późnych godzinach wieczornych tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, członek zarządu Zjednoczenia Łemków, został ranny m.in. w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu.

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46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na to wydarzenie. Będąc pod wpływem alkoholu zaczął się awanturować z uczestnikami imprezy. W pewnym momencie uczestnicy wydarzenia zauważyli, że ma nóż, dlatego zareagowała ochrona. W wyniku ataku ranny został 37-latek. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem, m.in. w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne, jednak został przewieziony do szpitala - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło. Jak dodała, po przybyciu na miejsce policjantów agresor nie wykonywał ich poleceń i stawiał opór.

Wobec mężczyzny został użyty paralizator. Po obezwładnieniu, zgodnie z procedurami, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie było potrzeby jego hospitalizacji. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu - przekazała rzeczniczka.

Policja będzie wnioskować o areszt

Po wytrzeźwieniu 46-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. W niedzielę zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Policja będzie wnioskować o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Łemkowska Watra odbywa się w Zdyni od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowane przez Zjednoczenie Łemków. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Nie ma jak w domu". Organizatorzy podkreślają także ideę "NO HEJT" akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaUkrainiecpolicj
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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