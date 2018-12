W przypadku utraty karty, ale także dowodu osobistego, ważne jest ich szybkie zastrzeżenie pod międzybankowym numerem alarmowym (+48) 828 828 828. Od początku jego funkcjonowania Polacy skorzystali z tej możliwości już ponad 575 tys. razy.



Świąteczny czas beztroski



Do świąt pozostało już kilka tygodni. W sklepach wraz ze świątecznymi ozdobami i wieloma promocjami pojawia się coraz więcej osób szukających prezentów dla swoich bliskich. Dokonując przedświątecznych zakupów, coraz chętniej korzystamy z wygodnych kart płatniczych. Warto jednak pamiętać, że mając w portfelu kartę, należy zadbać o jej bezpieczeństwo. To właśnie w tym okresie jesteśmy szczególnie narażeni na utratę lub kradzież nie tylko gotówki, lecz także – równie ważnych dla nas – dokumentów. Pamiętajmy, że gdy utracimy dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy np. dowód rejestracyjny, możemy stać się nieświadomymi ofiarami przestępstwa dokonanego na nasze nazwisko. Aby uniknąć przykrych konsekwencji kradzieży, warto zapamiętać, co robić w przypadku ich utraty (liczy się czas – tylko szybkie działanie może nas przed nimi ustrzec).



• Zastrzec dokumenty w banku (nawet gdy ktoś nie ma konta bankowego!) – wystarczy w jednym. Dane automatycznie trafią do zbioru DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w Centralnej Bazie Danych Systemu, a potem do banków i instytucji finansowych korzystających z systemu. Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie blokowana, a do wyjaśnienia sprawy wezwana zostanie policja.



• W przypadku kradzieży dokumentów należy też zawiadomić najbliższy posterunek policji.



• Trzeba też poinformować gminę, a jeżeli jesteśmy za granicą, także placówkę konsularną.



Nie boimy się zastrzegać kart



Tylko od stycznia do października 2018 r. Polacy zastrzegli już ponad 40 tys. kart, dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828. W ostatnim miesiącu wykonano prawie 15 tys. połączeń z tą całodobową, bezpłatną i dostępną z każdego miejsca na świecie infolinią. Dotychczas rekordową liczbę kontaktów (prawie 17 tys.) wykonano w lipcu 2018 r., czyli w szczycie sezonu urlopowego. Nie zapominajmy, że grudzień w związku ze świąteczną gorączką zakupów będzie również pod tym względem miesiącem szczególnym.



Technologia wspomaga bezpieczeństwo



Polacy coraz częściej płacą także przy użyciu urządzeń mobilnych oraz z wykorzystaniem płatności BLIK. Z samego BLIK-a tylko w III kw. tego roku klienci korzystali średnio 264 tys. razy dziennie. Wiele banków wprowadziło w swoich aplikacjach mobilnych możliwość czasowego zastrzeżenia karty. Daje to dodatkowy czas na sprawdzenie, gdzie mogliśmy naszą kartę zostawić i upewnić się, czy nie znajduje się ona jednak w bezpiecznym miejscu.



Nowoczesny system



Mechanizm infolinii (+48) 828 828 828 oparty jest na specjalnym komponencie rozpoznawania mowy, dzięki któremu ustalana jest nazwa banku, w którym użytkownik ma kartę płatniczą, co skutkuje bezpośrednim przekierowaniem do właściwego konsultanta danego banku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii system może rozpoznawać nazwę każdego z partnerów uczestniczących w systemie, odmienioną na różne sposoby – z uwzględnieniem pełnej formy, jej części i skrótów, a dodatkowo w przypadku nazw o niepolskim brzmieniu umożliwia rozpoznawanie jej w oryginalnym języku.

