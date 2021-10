Fachowiec z polecenia

Najbardziej pożądana jest sprawdzona osoba, słynąca w kręgu znajomych lub rodziny ze swojej dobrze wykonywanej pracy. Rekomendacje ze strony bliskich gwarantują zadowolenie z zamówionej usługi. Fachowiec z polecenia to osoba na wagę złota i … czasu. Tacy specjaliści są rozchwytywani na rynku, a w ich kalendarzach najbliższy możliwy termin jest nierzadko dostępny dopiero za kilka tygodni czy nawet miesięcy. Co zatem zrobić, gdy sprawdzony pan „złota rączka” nie może zająć się pilną naprawą?

Z pomocą przychodzi Internet i… usterka.pl

Z pomocą przychodzą strony internetowe, które dają możliwość porównania cen usług poszczególnych specjalistów. Internet to również kopalnia opinii o fachowcach. Należy jednak pamiętać o tym, że klienci najczęściej opisują swoje negatywne doświadczenia, rzadko dzieląc się pozytywnymi odczuciami. Jeśli jednak liczba złych ocen jest zdumiewająco duża, lepiej omijać takiego usługodawcę szerokim łukiem. Zwłaszcza jeśli wpisy niezadowolonych usługobiorców zawierają szczegółowe dane, takie jak data realizacji usługi, koszt oraz precyzyjne dane specjalisty. Warto mieć na uwadze, że wpisy w Internecie często bywają zmanipulowane przez konkurencję i nie powinny służyć jako jedyne kryterium przy wyborze fachowca. W jaki sposób można jeszcze „sprawdzić” usługodawcę?

Zamiast wysyłania do fachowca wiadomości e-mail lub SMS, zdecydowanie lepszą opcją jest wykonanie do niego telefonu. Rozmowa telefoniczna jest w stanie powiedzieć wiele o specjaliście, pokazuje jego kulturę osobistą, a zadając dodatkowe pytania jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dany specjalista jest w stanie spełnić nasze oczekiwania. Powinno się również zwrócić uwagę jak szybko dana osoba odbiera telefony. W przypadku, gdy fachowiec odpowiada w mało uprzejmy, lakoniczny sposób lub nie odbiera telefonów przez kilka dni, lepiej zrezygnować ze współpracy. Historie o fachowcach znikających z miejsca zlecenia po kilku dniach od rozpoczęcia pracy nie są miejskimi bajaniami, a jedynie szarą rzeczywistością.

Jak widać, poszukiwanie fachowca bywa stresujące i żmudne, jednak na rynku jest już dostępna usługa, która sprawia, że można pominąć powyższe działania. Mowa o usterka.pl - platformie do zamawiania fachowców online.

Umówienie wizyty w 2 minuty – czy to możliwe?

Usterka.pl umożliwia w pełni zautomatyzowane umawianie wizyt fachowców, bez konieczności wykonywania telefonów. Rezerwacja usługi trwa zaledwie 2 minuty. Podczas umawiania wizyty wystarczy wybrać województwo i specjalizację, wprowadzić nazwę miejscowości oraz podać nazwę ulicy. Fachowcy usterka.pl obsługują wszystkie lokalizacje na terenie dużych miast. Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk „zobacz dostępne terminy i cenę”. Następnie pojawia się lista z terminami i konkretnymi godzinami wizyt. Takie rozwiązanie zapewnia klientom pełną decyzyjność, a dostępność wielu specjalistów umożliwia umówienie wizyty na ten sam lub kolejny dzień.

Kilkanaście specjalizacji w jednym miejscu i jasny cennik

Platforma usterka.pl działa w wielu polskich miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Na stronie można umówić takie usługi jak: hydraulik, serwis AGD, elektryk, serwis klimatyzacji, serwis bram, złota rączka, serwis komputerowy oraz udrażnianie rur. Na terenie całej Polski obowiązuje jeden cennik usług, który jest dostępny na stronie internetowej firmy. Ponadto dojazd na terenie największych miast jest już wliczony w cenę usługi.

Możliwość umówienia błyskawicznej wizyty, dostęp do cennika i szybkie terminy to nowość na polskim rynku, która ułatwia znalezienie odpowiedniego specjalisty. Oferta platformy usterka.pl jest skierowana zarówno do osób prywatnych, jak również klientów biznesowych – zarządców najmu, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, budynków komercyjnych, lokali usługowych, gastronomicznych oraz biurowych.

Wysokie standardy zatrudniania

Osoby pracujące dla usterka.pl to najlepsi specjaliści w swoim fachu. Platforma nie współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami i zatrudnia wyłącznie własnych pracowników. To zasługa dobrze rozwiniętej sieci rekrutacyjnej, która pozwala na powiększenie załogi w każdej z obsługiwanych lokalizacji w krótkim czasie. Firma stawia wysoką poprzeczkę zatrudnianym pracownikom. Do grona fachowców usterka.pl należą wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem, odznaczające się najwyższą kulturą osobistą, gwarantując nie tylko sprawne usunięcie awarii, ale również miłą rozmowę i przyjazną atmosferę. Pracownicy są wyspecjalizowani w swojej dziedzinie, posiadają niezbędny sprzęt oraz części zamienne, co znacznie skraca czas naprawy.

Klienci otrzymują gwarancję na wykonaną pracę. Usterka.pl umożliwia również wizyty reklamacyjne, które można umówić równie szybko, jak standardową wizytę. To wszystko przekłada się na postrzeganie marki. W Internecie nie brakuje pochlebnych opinii o platformie. Usterka.pl posiada jedne z najlepszych referencji we wszelkich katalogach branżowych, opiniach Google czy Facebook. Klienci polecają firmę na grupach w mediach społecznościowych, forach i po sąsiedzku, co powoduje stały dopływ zleceń. Platforma może pochwalić się także wyróżnieniami, między innymi już po raz trzeci otrzymała nagrodę „Najlepsi Oferteo” oraz odznaczenie „Orły instalacji”.

Znalezienie dobrego fachowca nie jest wcale tak trudnym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Proste rozwiązanie zaproponowane przez platformę usterka.pl skraca poszukiwanie specjalisty do minimum. Procedura przebiega bez stresu, zbędnych telefonów i jest możliwa do zrealizowania o dowolnej porze.