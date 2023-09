Zagadki w ostatnim czasie zyskują popularność w sieci. To wypadkowa kilku czynników. Po pierwsze pracując nad rozwiązaniem łamigłówki towarzyszy nam uczucie spełnienia i satysfakcji po znalezieniu rozwiązania. Po drugie, rozwiązywanie zagadek może być świetnym sposobem na oderwanie się od codziennych trosk i monotonii, umożliwiając skupienie się na czymś ciekawym i angażującym. Po trzecie, zagadki wyzwalają poczucie ciekawości i chęć zgłębiania wiedzy, co pozwala nam poszerzać horyzonty i zdobywać nowe umiejętności.

"Mam miasta, ale nie mam domów"

W prezentowanej przez nas zagadce wcielamy się w postać narratora. Naszym zadaniem jest odgadnąć, kim lub czym jest osoba mówiąca w treści zagadki na podstawie kilku wskazówek. Oto one: Mam miasta, ale nie mam domów. Mam góry, ale nie mam drzew. Mam wodę, ale nie mam ryb. Czym jestem?

Przeczytaj na głos treść zagadki i zastanów się: kto, bądź co pasuje do wymienionych w treści zagadki założeń, a co za tym idzie, kim jest narrator? Pamiętaj, aby myśleć kreatywnie, bo to właśnie kreatywne myślenie jest kluczem do rozwiązania tej podchwytliwej zagadki. Mała podpowiedź:chodzi o coś nieożywionego, o rzecz.

Udało się? Oto prawidłowa odpowiedź

Mamy nadzieję, że łamigłówka nie okazała się aż tak trudna i udało się ją rozwiązać. Rozwiązaniem zagadki jest słowo mapa. Dlaczego? Ponieważ na mapie znajdują się różne miasta, ale nie znajdziemy tam domów. Zajdziemy tam też nazwy różnych szczytów górskich, jednak nie znajdziemy drzew. Na mapie znajdują się też rzeki, morza i oceany, jednak nie znajdziemy na niej ryb.