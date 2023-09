W czasach PRL-u to polskie imię otrzymywało mnóstwo dziewczynek. Dzisiaj noszą je głównie nasze babcie, mamy, ciotki czy starsze siostry. Okazuje się, że jego popularność mocno spadła, choć jest naprawdę piękne. Według danych w 2022 roku trafiło zaledwie do 7 nowo narodzonych bobasów płci żeńskiej, a w pierwszej połowie 2023 roku nie otrzymała go jeszcze żadna dziewczynka. O jakim imieniu mowa?

Grażyna – pochodzenie i znaczenie imienia

Znane osoby o imieniu Grażyna Reklama W latach 70. XX wieku imię Grażyna było niezwykle popularne. Rodzice chętnie je nadawali swoim córkom. Dzisiaj z dumą noszą je już dorosłe kobiety. Szacuje się, że może to być nawet 230 tys. osób. Według statystyk GUS to wyjątkowe imię, które wymyślił wielki wieszcz, zostało nadane zaledwie 7 dziewczynkom, które przyszły na świat w 2022 roku. Od początku 2023 roku jeszcze nikt go nie nadał swojej małej księżniczce. Grażyna – pochodzenie i znaczenie imienia Reklama Imię Grażyna, a dokładniej jego polską wersję, wymyślił Adam Mickiewicz. To właśnie tak słynny wieszcz nazwał bohaterkę jednego ze swoich poematów. Pochodzi ono od litewskiego słowa graži, które oznacza "piękna". Według imiennika kobiety, które noszą to wyjątkowe imię, są niezwykle zaradne i gospodarne. Planowanie zadań przychodzi im z łatwością i potrafią je realizować zawsze na czas. Reklama Grażyna jest osobą sumienną i odpowiedzialną. Doskonale odnajduje się w towarzystwie. Można jej zawierzyć największe sekrety, ponieważ potrafi dotrzymać tajemnicy. Osoby o tym imieniu są bezkonfliktowe. Gdy się zakochają, są w stanie wiele poświęcić dla drugiej połówki. To idealne kandydatki na żonę i matkę. Znane osoby o imieniu Grażyna Spośród znanych Polek, które noszą to imię, można wymienić np.: Grażynę Szapołowską – aktorkę,

– aktorkę, Grażynę Plebanek – pisarkę i autorkę sztuk teatralnych,

– pisarkę i autorkę sztuk teatralnych, Grażynę Wolszczak – aktorkę,

– aktorkę, Grażynę Hase – projektantkę mody,

– projektantkę mody, Grażynę Torbicką – dziennikarkę i prezenterkę,

– dziennikarkę i prezenterkę, Grażynę Orlińską – poetkę, scenarzystkę i jurorkę festiwali muzycznych. Grażyna może obchodzić swoje imieniny 1 kwietnia, 26 lipca lub 9 września. Atrybuty imienia: piękna, odpowiedzialna, sumienna, zaradna, godna zaufania, bezkonfliktowa, rodzinna, gospodarna. Katarzyna Janik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję