Reklama

W latach 70. XX wieku świeżo upieczeni rodzice najczęściej nadawali swoim synom jedno z czterech imion – Marcin, Tomasz, Andrzej i Piotr. Dzisiaj noszą je już dorośli mężczyźni, chociaż niektóre propozycje wciąż są na topie. Okazuje się, że w 2022 roku w całej Polsce imię Marcin otrzymało 323 chłopców, imię Tomasz – 977 chłopców, imię Andrzej 170 chłopców, a imię Piotr – aż 1987 chłopców. Sprawdzamy, co oznacza każde z nich!

Co oznacza i skąd pochodzi imię Marcin?

Reklama

Imię Marcin wywodzi się od łacińskiego imienia Martius i oznacza dosłownie "tego, który jest związany z Marsem". Chłopcy o tym imieniu charakteryzują się tym, że nie lubią ryzykować. Mają nieco niespokojną naturę i bywają introwertykami. Chłopcy o tym imieniu uwielbią muzykę, mają poczucie humoru i duszę artysty. Są też doceniani w społeczeństwie i troskliwi.

Co oznacza i skąd pochodzi imię Tomasz?

Imię Tomasz pochodzi z języka aramejskiego. Słowo „toma” oznacza „bliźniak”. Chłopcy o tym imieniu to prawdziwe złote rączki z głową pełną pomysłów. Dążą do postawionych sobie celów i mają dobre serce. Chętnie pomagają też innym. Z pewnością można na nich polegać w każdej sytuacji. Tomasz potrafi być sentymentalny, a czasami nawet ironiczny. Może wybuchać złością, kiedy ktoś go wyprowadzi z równowagi.

Co oznacza i skąd pochodzi imię Andrzej?

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego. Słowo "andreios" oznacza "mężny". Andrzej nie potrafi przejść obok ludzkiej krzywdy i zawsze niesie pomoc słabszym. Jest szczerą i otwartą osobą. Od razu bierze się do pracy, gdy jest taka potrzeba. To również dusza towarzystwa. Ma charyzmę i potrafi pociągnąć za sobą tłumy. To prawdziwy optymista, który widzi wyjście z każdej sytuacji.

Co oznacza i skąd pochodzi imię Piotr?

Imię Piotr ma grecko-łacińskie korzenie. Nosił je biblijny apostoł, a słowo "petros" oznacza "skałę". Chłopcy o imieniu Piotr są błyskotliwi i inteligentni. Szybko podejmują decyzje i nie lubią długo zastanawiać się nad jakimś problemem. Piotra charakteryzuje poczucie humoru, przez co łatwo zjednuje sobie innych. Jest on osobą, która potrafi iść na kompromis, kiedy wymaga tego sytuacja, a także mówi to, co myśli. Jest opiekuńczy. Ludzie czują się przy nim bezpiecznie.