Leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe)

Leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) przede wszystkim wskazane jest dla osób borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi. Z dofinansowania do leczenia sanatoryjnego z NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON mogą skorzystać osoby, u których stwierdzono choroby przewlekłe, lub też wymagają one rehabilitacji po ambulatoryjnej lub po szpitalnej. Proces leczenia uzdrowiskowego jest procesem kompleksowym. Naturalne zabiegi, którym poddawani są pacjenci, są dobrane do ich indywidualnych potrzeb. Celem personelu medycznego jest poprawa zdrowia każdego z pacjentów - zarówno zmniejszenie konkretnych dolegliwości jak również polepszenie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia w trakcie turnusu oraz po nim. Sprzyja temu lokalizacja sanatoriów i uzdrowisk, gdyż najczęściej są one zlokalizowane w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody. Takie otoczenie działa relaksująco i wspomaga proces leczenia.

Wybór odpowiedniego sanatorium

W Polsce mamy wiele sanatoriów i uzdrowisk położonych w różnych częściach kraju. Ze względu na wyjątkowe ukształtowanie terenu Polski - mamy zarówno morze jak również góry oraz rozległe tereny nizinne, a także wiele jezior - możemy wybrać taką lokalizację, której warunki klimatyczne najbardziej nam odpowiadają.

Warto przemyśleć wybór odpowiedniego sanatorium. Bowiem lokalizacja oraz panujący mikroklimat będą oddziaływać na nasz organizm. Dla jednych bardziej sprzyjający będzie klimat morski, dla innych górski, a jeszcze inni będą czuć się najlepiej w sanatoriach takich jak Ciechocinek. Dlatego wybierając sanatorium, sugerujmy się nie tylko tym, czy lubimy bardziej góry czy morze, ale przede wszystkim wskazaniami zdrowotnymi.

Sanatorium nad morzem – dla kogo?

Wyjazd nad Bałtyk zazwyczaj kojarzy nam się z wakacjami. Jednak pobyt w tym rejonie o jakiejkolwiek porze roku sprzyja naszemu zdrowiu. Nadmorskie powietrze jest wilgotne i nasycone tlenem oraz cennymi pierwiastkami takimi jak jod wspomagający pracę tarczycy, ale również chlorek sodu i sole magnezu. Dodatkowo nawilża śluzówki nosa, ułatwia ich regenerację i pozwala usunąć zanieczyszczenia. Czystość nadmorskiego powietrza sprawia, że dolegliwości związane z układem oddechowym zostają złagodzone. Pobyt nad morzem jest wskazany dla osób z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, a także ze schorzeniami układu oddechowego, reumatycznymi, osteoporozą, alergiami czy chorobami endokrynologicznymi.

Kołobrzeg: borowina i solanki

Kołobrzeg to największe polskie uzdrowisko. Ma ono ponad tysiącletnią historię. Jest położone nad samym brzegiem Bałtyku przy ujściu rzeki Parsęty. Panuje tam typowo nadmorski klimat. Miasto słynie przede wszystkim z Borowiny nazywanej czarnym złotem z Kołobrzegu. Stamtąd jest ona eksportowana i wykorzystywana wielu zabiegach w innych uzdrowiskach w Polsce.

Borowina jest to rodzaj torfu bogatego w substancje o działaniu odżywczym, bakteriobójczym i przeciwzapalnym. Konsystencją przypomina błoto o ciemnobrązowym kolorze. Ze znanych zabiegów fizykalnych wyróżniamy kąpiele oraz okłady borowinowe. Podgrzana borowina jest polecana pacjentom z dolegliwościami stawów, bólami kręgosłupa czy też chorobami reumatycznymi. Poza tym w Kołobrzegu występują również solanki. Solanki z kołobrzeskich źródeł zawierają m.in.: jod, sód, brom, jony wapnia, żelaza czy magnezu. Są one pomocne w leczeniu chorób układu oddechowego a także układu krążenia czy przemiany materii.

Ustka: Odpoczynek w ciszy i spokoju

Ustka jest miastem położonym przy ujściu rzeki Słupi do Bałtyku. Zjeżdżają do niej kuracjusze z całej Polski. Są w niej piękne, piaszczyste plaże oraz lasy sosnowe. Otoczenie jest ciche i spokojne. O każdej porze roku możemy w Ustce korzystać z morskiego bogatego w jod powietrza. Tutejsza przyroda jest różnorodna a w okolicy znajdują się liczne szlaki turystyczne.

Uzdrowisko posiada źródła solankowe oraz bogate złoża borowiny. Są one wykorzystywane w zabiegach oferowanych przez tutejsze sanatoria. Sanatoria oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz SPA, które wpływają korzystnie na całe ciało.

Mielno: W okolicy morza i jeziora

Ten nadmorski kurort cechuje wyjątkowy mikroklimat. Bowiem w okolicy znajduje się również jezioro Jamno. Taki mikroklimat jest pomocny w leczeniu wielu dolegliwości. Plaża w Mielnie jest czysta i szeroka. Wokół niej znajdują się liczne restauracje, smażalnie ryb oraz inne punkty handlowe i gastronomiczne.