Wyjazd do sanatorium za granicę w ramach NFZ

Pobyt w sanatorium to czas, kiedy kuracjusze mogą usunąć lub zmniejszyć konkretne dolegliwości, z którymi się zmagają, poprawić stan swojego zdrowia, a także polepszyć ogólne samopoczucie. W Polsce pacjenci mają do wyboru mnóstwo sanatoriów zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Ze względu na wyjątkowo różnorodne ukształtowanie terenu Polski, do wyboru mamy zarówno sanatoria w górach, nad morzem, jak i np.: na terenach nizinnych.

Lokalizacja uzdrowiska jest niezwykle istotna. Bowiem to właśnie panujący w danym uzdrowisku mikroklimat mocno oddziałuje na organizm pacjenta i wpływa na cały proces leczenia. Podczas gdy w niektórych schorzeniach pewne warunki klimatyczne są wskazane, w przypadku innych mogą nie tylko pomóc, ale wręcz zaszkodzić.

Właściwie każde znane polskie uzdrowisko dysponuje naturalnymi zasobami: czy to w postaci wód leczniczych, czy borowiny. Jednak na wyjazd do sanatorium czeka się dość długo. A zdarza się, że pacjent potrzebuje zabiegów oferowanych przez uzdrowisko znacznie wcześniej.

O ile wyjazdy do sanatoriów w Polsce cieszą się ogromną popularnością, o tyle już mało kto wie, że na koszt NFZ czy ZUS możliwy jest także pobyt w ośrodku położonym poza granicami naszego kraju. Takie rozwiązanie może być korzystne. Zwłaszcza, że chętnych na leczenie uzdrowiskowe w Polsce jest bardzo wielu, a krajowe sanatoria właściwie przez cały rok są zapełnione.

Leczenie sanatoryjne bardzo często jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Z sanatoriów korzystają nie tylko seniorzy, ale również osoby w różnym wieku. Sanatorium jest niezwykle ważne również w przypadku osób, którym zagraża utrata pracy ze względu na ich schorzenia. Na turnusach pojawiają się również dzieci, które wymagają specjalistycznych zabiegów pod okiem wykwalifikowanego personelu medycznego. Choć niektóre ze wskazań pozwalają na skorzystanie z sanatorium we wcześniejszym terminie, warto

Często kuracjuszami są osoby, które chcą odzyskać sprawność po chorobie, wypadku lub też chorobie zawodowej. Wymagają one określonych zabiegów, które pomogą im jak najszybciej wrócić do sprawności. Zwłaszcza w niektórych przypadkach czas oczekiwania jest kluczowy. Bowiem zabiegi oferowane przez sanatoria w niektórych jednostkach chorobowych powinny zostać wykonane jak najszybciej. Jak informuje NFZ, istnieje możliwość realizacji leczenia poza granicami Polski w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by wyjechać do sanatorium za granicą

Aby uzyskać pozwolenie na wyjazd do sanatorium za granicę, wymagane jest złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia o planowanie leczenia poza granicami kraju oraz dołączenie do niego odpowiednich załączników.

Wniosek o planowanie leczenia poza granicami kraju

Jak czytamy na oficjalnej stronie NFZ, obowiązują dwa wzory wniosków. Różni je powód, dla którego wnioskujący chce udać się na leczenie do innego kraju. I tak w pierwszej sytuacji wnioskujący jest zapisany na listę oczekujących na wykonanie określonego świadczenia w Polsce, jednak leczenie to nie może zostać przeprowadzone w konkretnym, niezbędnym terminie. Jest to sytuacja, w której czas oczekiwania jest zbyt długi w stosunku do aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Natomiast opcja druga to wniosek o leczenie za granicą, które jest dla wnioskującego niezbędne, a nie może zostać przeprowadzone w placówkach na terenie Polski.

Warto przy tym wspomnieć, że - jak podaje portal nfz.gov.pl - NarodowyFunduszZdrowia nie ma możliwości finansowania poza granicami kraju leczenia eksperymentalnego, leczenia w ramach badań klinicznych czy też leczenia, które nie należy do świadczeń gwarantowanych w Polsce.

Wniosek jest wypełniany przez pacjenta oraz przez lekarza kierującego na leczenie za granicą. Musi to być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego czyli potocznie: lekarz ”leczący na NFZ”. Musi być również specjalistą ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentacji medycznej oraz polskie tłumaczenie tej dokumentacji (w sytuacji, gdy jest ono sporządzone w języku obcym). Wniosek wraz z załącznikami składa się do CentraliNFZ. Można zrobić to albo w formie papierowej, albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Postępowanie wyjaśniające oraz uzyskanie zgody na leczenie w uzdrowisku za granicą

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza postępowanie, w ramach którego określa, czy zostały spełnione przesłanki do tego, aby pacjent mógł wyjechać do sanatorium za granicą. Brane pod uwagę są różne kwestie.

NFZ sprawdza, czy wybrane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, czyli znajduje się na wykazie świadczeń gwarantowanych. Do tego - zależnie od rodzaju wniosku – sprawdzane jest, czy pacjent nie może być leczony w Polsce w terminie niezbędnym dla jego stanu zdrowia – czyli czy rzeczywiście zbyt długo musiałby czekać na świadczenie. Natomiast w przypadku drugiej wersji wniosku, NFZ sprawdza, czy leczenie lub badanie diagnostyczne nie może zostać rzeczywiście przeprowadzane w kraju oraz czy jest niezbędne do poprawy stanu zdrowia lub ratowania życia pacjenta. W wyniku postępowania wyjaśniającego prezes NFZ wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania na leczenie lub badania diagnostyczne.

Co zrobić, jeśli NFZ odmówi zgody na pobyt w sanatorium poza granicami Polski

PrezesNFZ może odmówić zgody na leczenie. Decyzja ta jest decyzją ostateczną i nie można się od niej odwołać. Jeżeli pacjent się z nią nie zgadza, może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.