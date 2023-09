Reklama

Ciechocinek – perła uzdrowisk

Ciechocinek to najbardziej popularne polskie uzdrowisko. Miejscowość ta jest położona w województwie kujawsko-pomorskim niecałe 80 km od Bydgoszczy i 40 km od Włocławka. Uzdrowisko leży na nizinach. Panuje w nim bardzo łagodny klimat z wysoką średnią temperaturą roczną w ciągu roku, dużą ilością dni słonecznych, małą ilością opadów oraz niewielką wilgotnością. Z tego powodu jest miejscem idealnym dla osób szczególnie wrażliwych na zmiany pogody. Pierwsi kuracjusze zaczęli przyjeżdżać do Ciechocinka już w XIX wieku.

Reklama

Dlaczego Ciechocinek jest tak popularny?

Dlaczego uzdrowisko w Ciechocinku jest tak wyjątkowe? Przede wszystkim słynie ono z solanki oraz wód mineralnych. Już w XIX wieku postawione zostały pierwsze tężnie solankowe. Te unikatowe drewniane konstrukcje zaprojektowane przez inżyniera Jakuba Graffa służą nie tylko do produkcji ciechocińskiej soli spożywczej, ale również są naturalnym inhalatorium. Przebywając w ich otoczeniu można wdychać powietrze bogate w jod, brom i ozon. A to bardzo dobrze działa na nasz organizm, w tym na drogi oddechowe. Pomaga również w chorobach tarczycy, infekcjach bakteryjnych oraz problemach z ciśnieniem krwi.

Będąc w Ciechocinku można również napić się tutejszych wód mineralnych o leczniczych właściwościach. Są to przede wszystkim wody jodkowe, bromowe, chlorkowo-sodowe, borowe czy żelaziste. Ciechocinek posiada naturalnie bogate złoża solanek, które są wykorzystywane do inhalacji, irygacji, kąpieli leczniczych jak również do picia.

W północnej części uzdrowiska znajduje się założony pod koniec XIX wieku Park Zdrojowy. Rosną w nim liczne gatunki drzew i krzewów - również gatunków egzotycznych takich jak korkowiec amurski, miłorząb dwuklapowy czy kłęk kanadyjski. Jest to najpiękniejszy i najstarszy park w Ciechocinku. Zajmuje on powierzchnię 16 ha. Na jego terenie znajdują się m.in.: Pijalnia Wód Mineralnych, Muszla Koncertowa, a także liczne fontanny.

Sanatoria w Ciechocinku. Z jakich chorób leczą?

Naturalnym dobrem Ciechocinka są złoża solanek ciepłowniczych o temperaturze do 37 stopni Celsjusza i zasoleniu dochodzącym do prawie 6,5 proc. Zawierają one pierwiastki i związki chemiczne takie jak: wapń, magnez, jod, brom, żelazo, chlorek sodu oraz wolny siarkowodór. Ciechocińska słona woda (solanka) bardzo dobrze wpływa na skórę i na cały organizm. Korzystać z niej mogą również dzieci. Pomaga bowiem w leczeniu często nawracających przewlekłych infekcji dróg oddechowych.

W lokalnych sanatoriach można skorzystać przede wszystkim z kąpieli solankowych, siarkowych, jodobromowych, ale również z inhalacji, irygacji czy kuracji pitnych. A wszystko to dzięki naturalnym źródłom solanki. Ponadto można skorzystać z zabiegów borowinowych, masaży czy gimnastyki.

Turnus sanatoryjny w Ciechocinku zalecany jest przede wszystkim osobom z chorobami reumatologicznymi, schorzeniami układu nerwowego czy górnych dróg oddechowych, z nadciśnieniem, chorobami naczyń obwodowych, ortopedyczno-urazowymi, a także w przypadku osteoporozy, otyłości, cukrzycy czy też chorób narządów rodnych u kobiet.

Legenda Ciechocinka

Ciechocinek stał się legendą ze względu na naturalne walory tego regionu, które czynią je wyjątkowym na tle wszystkich polskich uzdrowisk. Miejscowość ta jest wspominana również w piosenkach. Od lat ściągają do niego tłumy kuracjuszy, którzy pod opieką wykwalifikowanego personelu mogą polepszyć nie tylko swój stan zdrowia, ale również ogólne samopoczucie.

Znane sanatoria w Ciechocinku

Ciechocinek jest miastem, w którym właściwie nie ma przemysłu. Znajdują się tutaj przede wszystkim sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, szpitale uzdrowiskowe, hotele, restauracje czy zakłady przyrodolecznicze. Zaliczyć do nich możemy m.in.: Pałac Łazienki II w Ciechocinku, Uzdrowisko Ciechocinek S.A. czy Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka. W bogatej ofercie znajdziemy zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz inne, które pozwolą na poprawienie zdrowia i ogólnego samopoczucia.