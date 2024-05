Turnus w sanatorium to okazja do poprawienia swojego zdrowia

Pobyt w sanatorium to dobre rozwiązanie dla każdego, kto boryka się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Proces leczenia sanatoryjnego jest procesem kompleksowym, który ma przynieść nie tylko zmniejszenie konkretnych dolegliwości, ale również polepszenie ogólnego stanu zdrowia.

Proces leczenia zazwyczaj jest wspomagany przez lokalizację uzdrowisk – bowiem sanatoria najczęściej są zlokalizowane w miejscowościach uzdrowiskowych (kurortach) w otoczeniu pięknej przyrody. Takie otoczenie pozwala na relaks i pomaga w poprawie ogólnego samopoczucia. Poza tym zlokalizowanie danego sanatorium np.: w górach czy nad morzem również ma znaczenie, bo klimat górski inaczej oddziałuje na organizm kuracjusza niż klimat morski.

Ponadto na miejscu kuracjusze mogą korzystać z naturalnych dobrodziejstw danego uzdrowiska. Często są to występujące naturalnie w danym regionie wody mineralne bogate w różne pierwiastki i związki chemiczne, a także inne bogactwa naturalne takie jak np.: borowina. Naturalne zabiegi, którym poddawani są pacjenci, są dobrane indywidualnie do ich potrzeb. Cały proces leczenia jest nadzorowany przez wykwalifikowany personel medyczny. Ponadto poszczególne uzdrowiska słyną nie tylko z określonych walorów w postaci złóż wód, borowiny ale także unikatowego mikroklimatu.

Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego

Leczenie uzdrowiskowe (sanatorium) w przypadku osób dorosłych trwa z reguły minimum 21 dni. Skierowanie do sanatorium wydaje lekarz. Pobyt na turnusie sanatoryjnym może być częściowo lub całkowicie finansowany przez ZUS, NFZ, KRUS czy PFRON.Leczeniesanatoryjne jest zalecane i dofinansowywane przede wszystkim w przypadku chorób przewlekłych, ale nie tylko.

Dokładna lista wskazań i przeciwskazań do tego rodzaju leczenia jest wymieniona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 z poz.zm. Zalicza się do nich m.in.: wybrane choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne oraz nadciśnienia, choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych, choroby układu nerwowego, choroby układu trawiennego, schorzenia takie jak cukrzyca, osteoporoza, choroby skóry czy teżschorzenia endokrynologiczne.

Bezpłatne sanatorium: Dla kogo?

Darmowe leczenie sanatoryjne przysługuje m.in.:

dzieciom i młodzieży do 18. roku życia lub młodzieży uczącej się do 26. roku życia

pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów

dzieciom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wieku

dzieciom z rentą rodzinną

osobom, którym grozi utrata pracy z powodu problemów zdrowotnych

osobom, które uległy wypadkom podczas wykonywanej pracy.

Rehabilitacja lecznicza w pełni finansowana przez ZUS

W ramach całkowitego finansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych możemy także skorzystać z turnusurehabilitacyjnego, który to trwa 24dni i odbywa się w systemie stacjonarnym (co oznacza pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) lub ambulatoryjnym (czyli codzienny dojazd na rehabilitację). W tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa koszty rehabilitacji, które obejmują rehabilitacjęleczniczą, a także: wyżywienie, zakwaterowanie, wszelkie koszty przejazdu oraz opłatę uzdrowiskową.

Rehabilitacja lecznicza ma na celu utrzymanie lub też przywrócenie zdolności do pracy osób, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą utratą zdolności do pracy oraz takich, które mogą utrzymać lub odzyskać zdolność do pracy po przebytej rehabilitacji. W tym przypadku rehabilitacja dotyczy m.in.: schorzeń narządu ruchu (w tym schorzeń powstałych w wyniku wypadku), chorób układu krążenia, układu oddechowego czy narządu głosu.

ZUS oferuje również rehabilitację schorzeń psychosomatycznych. Jak podaje portal ZUS.pl, mogą z niej skorzystać osoby, u których występują:

zaburzenia nastroju (afektywne),

zaburzenia lękowe (nerwicowe),

zaburzenia psychosomatyczne – objawy fizyczne

wynikające z przewlekłego stresu i napięcia,

zaburzenia behawioralne.

Aby osoba mogła być zakwalifikowana na turnus, musi być zdolna do samodzielnegowykonywania codziennych czynności.