Balaton: Jak nad morzem

Balaton nie bez przyczyny nazywany jest "węgierskim morzem”. To największe jezioro w Europie Środkowej, ma 77 km długości, a przy większych porywach wiatru tworzą się na nim wysokie fale. Z powodzeniem zastępuje Węgrom morze, do którego nie mają dostępu. Temperatura wody latem dochodzi nawet do 27 stopni, a średnio wynosi 23 stopnie Celsjusza. Jezioro nie jest głębokie, dlatego szybko się nagrzewa. Średnia głębokość to 3 m, a przy południowym brzegu zaledwie około 1,5 m. Woda jest przejrzysta, o turkusowej barwie. Wokół jeziora rozciągają się plaże, hotele z basenami i tętniące życiem, klimatyczne miasteczka.

Blisko, ciepło, a ceny podobne jak w Polsce

Balaton jest oddalony od Budapesztu o 80 km. Lot do stolicy Węgier trwa nieco ponad godzinę. Odległość z Warszawy autem to około 900 km. W zależności od wybranej trasy dojazd zajmuje 9-10 godzin. Można jechać przez Czechy i Austrię, uwzględniając płatne autostrady lub przez Słowację.

Sezon trwa tu od czerwca do września. Średnia temperatura powietrza w czerwcu to 26 stopni Celsjusza, w lipcu i sierpniu 28, a we wrześniu 22 stopnie. W sezonie opady deszczu zdarzają się bardzo rzadko. Woda ma w tym czasie średnią temperaturę od 20 stopni we wrześniu do 24 stopni w środku lata. Wybrzeże jest przeważnie trawiaste, piaszczyste plaże znajdziemy na południowym i zachodnim brzegu.

Pobyt nad Balatonem to świetna okazja, by spróbować tradycyjnej węgierskiej kuchni. W lokalnych restauracjach można zjeść obiad za cenę podobną jak w Polsce. Zbliżone są również ceny noclegów. Oprócz hoteli i apartamentów dostępne są również domki letniskowe, kempingi i pola namiotowe.

Kurorty i atrakcje nad Balatonem

Miejscowości nad Balatonem przypominają nadmorskie kurorty. Największym z nich jest Siófok. Miasteczko rozciąga się wzdłuż kilkunastokilometrowego południowego brzegu jeziora. To tutaj znajduje się również najbardziej znana plaża nad Balatonem Nagy Strand. To gwarna, pełna turystów i atrakcji miejscowość z długą promenadą.

Popularne są także nieco spokojniejsze miejscowości położone na północnym brzegu, jak uzdrowiskowa Balatonfüred, słynąca z mineralnych wód, czy Balatonalmádi, a także położone na półwyspie urokliwe miasteczko Tihany.

Miłośnicy sportów wodnych nad Balatonem z pewnością nie będą się nudzić. Ale coś dla siebie znajdą również fani wycieczek rowerowych, wzdłuż brzegu biegnie ścieżka rowerowa o długości 180 km. A na tych, którzy wolą piesze wyprawy czekają takie atrakcje jak Góra Badacsony z malowniczym widokiem, jaskinia Tapolca z podziemnym jeziorem, a także Park Narodowy. Można również odwiedzić lokalne winnice.