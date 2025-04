Polacy uzbrojeni w klawiatury i poczucie niesprawiedliwości, zasypali Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lawiną donosów. Jak informuje portal money.pl w sumie, ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń, a w każdym echo tego samego oskarżenia: banki zawiązały zmowę cenową na rynku kredytów hipotecznych.

Drogie marże – kość niezgody

Sprawa zaczęła się od głośnego sporu o wysokie marże kredytów hipotecznych, które rozpaliły opinię publiczną na przełomie lutego i marca. Polacy, czując się oszukani, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i masowo informowali UOKiK o swoich podejrzeniach.

Banki, bronią swoich racji. Prezes Związku Banków Polskich, Tomasz Białek, przekonuje, że polskie marże wcale nie są najwyższe w Europie, podając przykłady z Niemiec, Holandii czy Węgier. Jednak dane Europejskiego Banku Centralnego i Euribor-rates.eu mówią co innego – w 2024 roku polskie marże miały być najwyższe w Unii Europejskiej.

UOKiK: Dowodów brak, interwencji brak

Mimo ogromnej liczby zgłoszeń, UOKiK rozkłada ręce. Urząd przyznaje, że otrzymał liczne donosy, ale żaden z nich nie zawierał konkretnych dowodów na zmowę cenową. Większość zgłoszeń to powtarzające się informacje o wysokich marżach, które UOKiK znał już wcześniej.

"W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy mają swobodę ustalania cen lub marż" - tłumaczy portalowi money.pl UOKiK. Dla urzędu, nawet identyczne marże stosowane przez banki, to za mało, by mówić o zmowie. Potrzebne są twarde dowody na to, że banki celowo koordynowały swoje działania.

Polacy nie odpuszczają

Mimo braku natychmiastowych działań, UOKiK zapewnia, że monitoruje sytuację na rynku finansowym. Urząd apeluje o przesyłanie zgłoszeń zawierających informacje o bezpośrednich lub pośrednich kontaktach między bankami, które mogłyby świadczyć o zmowie.

Akcję masowego wysyłania donosów zapoczątkował profil MLH (Make Life Harder), znany z satyrycznego podejścia do rzeczywistości.

Skargi i wnioski do UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to instytucja, która stoi na straży praw konsumentów i dba o uczciwą konkurencję na rynku. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, lub masz pomysł na usprawnienie działania urzędu, możesz złożyć skargę lub wniosek.

Kiedy możesz złożyć skargę?

Skarga może dotyczyć w szczególności:

Zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Prezesa UOKiK lub jego pracowników.

Naruszenia praworządności lub Twoich interesów.

Przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek może dotyczyć w szczególności:

Ulepszenia organizacji UOKiK.

Wzmocnienia praworządności.

Usprawnienia pracy urzędu.

Zapobiegania nadużyciom.

Ochrony własności.

Lepszego zaspokajania potrzeb społeczeństwa.

Jak złożyć skargę lub wniosek?

Skargę lub wniosek możesz złożyć na kilka sposobów:

Pocztą elektroniczną : Wyślij wiadomość na adres [usunięto adres e-mail].

: Wyślij wiadomość na adres [usunięto adres e-mail]. Listownie : Wyślij tradycyjny list na adres UOKiK.

: Wyślij tradycyjny list na adres UOKiK. Osobiście : Złóż dokumenty w kancelarii UOKiK lub w sekretariacie jednej z delegatur urzędu.

: Złóż dokumenty w kancelarii UOKiK lub w sekretariacie jednej z delegatur urzędu. Ustnie do protokołu: Po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (22 55 60 163) lub mailowo ([usunięto adres e-mail]). Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 12:00-14:00.

Skarga lub wniosek muszą zawierać Twoje imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz adres zamieszkania (lub siedziby). Skargi i wnioski, które nie zawierają tych danych, nie będą rozpatrywane.

Spotkanie z kierownictwem UOKiK

Jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana i nie może być rozwiązana przez Departament Prawny UOKiK, możesz umówić się na spotkanie z Prezesem UOKiK lub upoważnioną osobą. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 15:30-16:30, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie (22 55 60 163). Twoje podanie o spotkanie musi być uzasadnione.