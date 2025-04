Od godzin porannych, Schody Smoleńskie w Warszawie stały się areną protestu.

Incydent na pomniku smoleńskim

Przemek Siewior, ubrany w pomarańczową kamizelkę, zablokował dostęp do schodów, domagając się negocjacji z premierem. Aktywista wyraża głębokie zaniepokojenie zbliżającą się katastrofą klimatyczną, nawiązując do tragicznych wydarzeń sprzed 15 lat, czyli do katastrofy smoleńskiej.

Reklama

"Lecimy w kierunku katastrofy"

Lecimy w stronę katastrofy. Co jeszcze mamy zrobić, żeby się zatrzymać? – pyta aktywista.

Apeluje on o refleksję nad odpowiedzialnością za przyszłość planety. W kontekście zbliżającej się katastrofy klimatycznej, przypomina o 11. przykazaniu "Nie bądź obojętny”. Jego zdaniem, ludzkość stoi w obliczu zagrożenia, które może doprowadzić do śmierci miliardów ludzi w ciągu najbliższych 25 lat.