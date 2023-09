Reklama

Kiedy w tym roku wypada Dzień Chłopaka?

Dzień Chłopaka obchodzony jest 30 września. W 2023 r. ten dzień wypada w sobotę. Dla wielu to okazja do złożenia życzeń i wręczenia drobnych upominków. Dzień ten obchodzony jest często przez dzieci i młodzież w przedszkolach i szkołach. Dziewczynki i dziewczyny mają wtedy okazję do złożenia życzeń czy wręczenia drobnego upominku kolegom z grupy/klasy.



Dzień Chłopaka jest mniej zakorzeniony w naszych zwyczajach niż inne tego typu okazje (Dzień Kobiet, walentynki, Dzień Matki czy Dzień Dziecka). Nie ma też tak charakterystycznych wzorców jego obchodzenia, jak to się dzieje w przypadku innych świąt. Powoli jednak zaczyna się ucierać, że życzenia i prezenty wręczane na Dzień Chłopaka mają raczej luźny, niezobowiązujący charakter. A ponieważ obchodzą go głównie uczniowie i przedszkolaki, dlatego dziewczynki, dziewczyny i kobiety składają życzenia lub wręczają upominki wszystkim kolegom z klasy czy z grupy – rzadziej z pracy.



Czym się różni Dzień Chłopaka od Dnia Mężczyzny?

Dzień Mężczyzny obchodzony jest zwykle dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca. Różni się od Dnia Chłopaka tym, że miewa bardziej prywatny charakter. Dziewczyny i kobiety składają życzenia głównie mężczyznom, z którymi mają bardziej osobiste relacje – mężom, partnerom, braciom, przyjaciołom, ojcom i innym męskim członkom rodziny. Ponieważ jednak, podobnie jak w przypadku Dnia Chłopaka, nie jest to okazja tak popularna, jak Dzień Dziecka czy Dzień Babci, nie ma utartych sposobów jego świętowania.

Dzień Chłopaka vs Dzień Mężczyzny: geneza

Dzień Chłopaka obchodzony jest w różnych krajach, ale nie ma jednej daty. Jako pierwowzór tego święta czasem wskazywane jest japońskie święto Tango no Sekku (Dzień Chłopca). Święto to obchodzone było w Japonii. W 1948 r. zostało zastąpione świętem Kodomo no Hi – Dniem Dziecka, który w Japonii jest świętem narodowym. Przypada 5 maja.

W przypadku Dnia Mężczyzny, jako jego początek wskazywany jest 1999 r. i inicjatywa Trynidadu i Tobago, który zabiegał o włączenie Międzynarodowego Dnia Mężczyzna do kalendarza międzynarodowych świąt promowanych przez ONZ. Święto to ma m.in. zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem mężczyzn, a także służyć budowaniu lepszych relacji między kobietami a mężczyznami. Nie można jednak postawić prostego znaku równości między polskim Dniem Mężczyzny a Międzynarodowym Dniem Mężczyzn. Różni je chociażby data. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony jest 19 listopada.