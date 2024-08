Nowa linia kolejowa CPK: 150 km szybkiej kolei przez centralną Polskę

Według informacji spółki, wybrany przebieg linii ma ok. 150 km, zakończenie budowy linii może nastąpić po 2035 r. Wybór wariantu, oznaczonego W41 zatwierdził pełnomocnik rządu ds. CPK - zaznaczyła spółka.

Docelowy wariant wychodzi z węzła kolejowego CPK na terenie Gminy Teresin, omija od północy Sochaczew, i biegnie przez most na Wiśle do Wyszogrodu. Dalej planowana linia skręca w kierunku zachodnim, biegnie przez gminy Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Radzanowo, Bielsk. W Bodzanowie-Chodkowie ma powstać stacja pasażerska. W tej okolicy planowane jest też odgałęzienie do dworca pasażerskiego w centrum Płocka. Linia ma ominąć od północy kombinat Orlen i pobiec przez tereny gmin Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży, Dobrzyń Nad Wisłą do węzła niedaleko Nowej Wsi w Gminie Wielgie. Na tym odcinku powstać ma stacja w Brudzeniu Małym.

Reklama

Następnie główny przebieg linii skręca w stronę Lipna, zaś południowa odnoga poprowadzi przez most na Wiśle do stacji położonej w centrum Włocławka. W Lipnie zaplanowano stację pasażerską i węzeł z linią kolejową nr 27. Odcinek objęty studium kończy się w miejscowości Złotopole w gminie Lipno.

Reklama

Linia na odcinku CPK-Lipno ma być przystosowana do prędkości 350 km/h, a odgałęzienie do Włocławka - 250 km/h. Spółka CPK zakłada, że obie linie mają być przeznaczone zarówno do ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Linia ma być elementem linii CMK Północ, a także transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

CPK: Wybrany wariant minimalizuje wpływ na środowisko i mieszkańców

Jak poinformowała w komunikacie CPK, wybrany wariant charakteryzuje się najmniejszą liczbą nieruchomości zabudowanych niezbędnych do pozyskania w celu realizacji inwestycji. Jako element TEN-T odcinek może zostać zgłoszony do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE - zaznaczyła spółka.

CPK zwróciła też uwagę, że rozpatrywana w ramach STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) tzw. zachodnia obwodnica Sochaczewa nie została zarekomendowana do włączenia do wariantu inwestorskiego. Powodem były jej wysokie koszty, również społeczne, w stosunku do korzyści jakie miałaby przynieść jej budowa.

Jak przypomniała spółka, linia kolejowa CMK Północ była planowana już w latach 70. XX wieku jako przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Kujaw i Trójmiasta.

Finansowanie inwestycji: Możliwość pozyskania środków unijnych

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.