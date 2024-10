CPK dąży do zakończenia negocjacji do końca listopada, aby zdążyć podpisać akty notarialne przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej, która jest spodziewana do końca roku. Mimo to mieszkańcy, których ziemie znajdują się poza obszarem objętym wnioskiem o decyzję lokalizacyjną, mogą nadal zgłaszać chęć uczestnictwa w PDN, a negocjacje z nimi będą kontynuowane.

CPK kontynuuje proces wykupu gruntów

Do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłosiło się dotychczas ponad 1.400 właścicieli ziemi, którzy posiadają łącznie prawie 4 tys. ha. Z tego CPK zakupiło ponad 1.600 działek o łącznej powierzchni 1.420 ha, co stanowi około 37 proc. obszaru objętego wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla lotniska i części węzła transportowego. Spółka zapewnia, że liczba zakupionych nieruchomości będzie nadal rosnąć, a aktualnie prowadzone negocjacje dotyczą kolejnych 340 ha.

Bonusy i wsparcie dla mieszkańców uczestniczących w PDN

Właściciele, którzy sprzedadzą swoje nieruchomości w ramach PDN, otrzymują od CPK bonusy finansowe, takie jak 40 proc. premii powyżej wartości rynkowej dla budynków oraz 20 proc. dla gruntów. Dodatkowo oferowane są inne udogodnienia, np. pomoc w przeprowadzce, pokrycie kosztów obsługi prawnej, a także szkolenia i kursy zawodowe dla zainteresowanych.

Harmonogram budowy i otwarcia lotniska

CPK planuje uzyskanie decyzji lokalizacyjnej do końca 2024 roku, co umożliwi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Prace budowlane mają ruszyć w 2026 roku, a otwarcie nowego portu lotniczego, przystosowanego do obsługi 34 mln pasażerów rocznie, planowane jest na koniec 2032roku. Koszt inwestycji do tego czasu szacowany jest na 131,7 mld zł.