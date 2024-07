CPK - nabywanie gruntów pod lotnisko w gminie Baranów, Wiskitki i Teresin

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wznowiła program dobrowolnych nabyć gruntów pod lotnisko CPK - poinformował podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

"Uruchomiliśmy ponownie proces dobrowolnych nabyć na terenie lotniska, tak żeby zmniejszyć napięcia społeczne. Nie spodziewamy się, że ta inwestycja lotniskowa obejdzie się bez wywłaszczeń" - powiedział Lasek.

"Staramy się wyjść naprzeciw mieszkańcom terenu gmin Baranów, Wiskitki, Teresin, tak żeby dać im szansę skorzystania z oferty, którą ma dla nich spółka dzisiaj i żeby każdy, kto by chciał zbyć swoją nieruchomość na preferencyjnych warunkach, zanim dojdzie do wywłaszcza (...) żeby mógł to zrobić, bo wszystkie tego typu inwestycje w szczególności inwestycje celów publicznego powinny być realizowane tak, żeby minimalizować sprzeciw społeczny" - dodał.

CPK czyli Centralny Port Komunikacyjny

Spółka CPK została powołana w połowie 2018 roku w celu przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.

CPK i Program Dobrowolnych Nabyć

Spółka CPK pozyskuje tereny pod budowę lotniska od właścicieli nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Łącznie do PDN zgłosiło się dotychczas prawie 1400 właścicieli posiadających ponad 3655 ha. W ramach tego Programu Spółka CPK kupiła 1460 działek o łącznej powierzchni ponad 1300 ha. Ponadto podpisano protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, które dotyczą kolejnych prawie 250 ha.(PAP)