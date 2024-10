Ważny krok na drodze do powstania nowego lotniska – konsorcjum architektoniczne przekazało projekt budowlany Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Dokumentacja obejmuje nie tylko port lotniczy, ale także dworzec kolejowy i węzeł przesiadkowy. Trwa weryfikacja projektów, która powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. „Projekt jest gotowy, prace projektowe są na finiszu, wyraźnie przyspieszamy” – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Infrastruktura kluczem do rozwoju Polski

CPK ma być nowoczesnym lotniskiem, ale także katalizatorem rozwoju gospodarczego i wzmocnić pozycję PLL LOT na rynku międzynarodowym. W pierwszej fazie lotnisko obsłuży do 34 milionów pasażerów rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy. Projekt zakłada integrację transportu lotniczego, kolejowego i autobusowego, co ułatwi podróżującym szybki dojazd do portu.

Zmiany dla lepszej funkcjonalności

Wprowadzone optymalizacje w projekcie lotniska, takie jak skrócenie pirsów czy zmniejszenie kubatury, pozwolą na obniżenie kosztów realizacji. Zmiany dotyczyły również konstrukcji dachu terminala, który zyska bardziej estetyczny i funkcjonalny wygląd, poprawiający komfort pasażerów. Planowane jest także zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak system sortowania bagażu o długości 11 km.

Start budowy w 2026 roku

Zakończenie odbiorów dokumentacji to początek. Inwestor CPK czeka na decyzję lokalizacyjną od Wojewody Mazowieckiego, którą planuje uzyskać do końca 2024 roku. Rozbiórki budynków oraz przygotowanie terenu trwają, a start budowy lotniska zaplanowano na 2026 rok, z otwarciem przewidzianym na 2032.