Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć CPK – startują rozmowy z właścicielami gruntów

CPK uruchomił Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć, który obejmuje tereny, przez które ma przebiegać linia Kolei Dużych Prędkości łącząca Warszawę z Łodzią. Proces przygotowań do wykupu gruntów już się rozpoczął, a pierwsze spotkania z właścicielami działek i nieruchomości są już w toku. Jeszcze w tym roku przewidziane jest podpisanie pierwszych aktów notarialnych.

Linia szybkiej kolei Warszawa–Łódź

Linia kolejowa nr 85 na odcinku między Warszawą a Łodzią to kluczowa inwestycja CPK, która powinna zostać oddana do użytku w 2032 roku, zbieżnie z planowanym uruchomieniem lotniska w Baranowie. Będzie to centralny odcinek węzła "Y" – głównej trasy prowadzącej z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Cały projekt budowy linii szybkiej kolei ma liczyć 480 km, a jego realizacja przebiegnie etapami, z zakończeniem przewidzianym na rok 2035. Obecnie obydwa odcinki – warszawski i łódzki – mają już uzyskane decyzje środowiskowe, a w Łodzi trwa budowa tunelu dalekobieżnego.

140 proc. ceny za budynek, 120 proc. za grunt

Program Dobrowolnych Nabyć oferuje właścicielom działek korzyści wykraczające poza standardowe wywłaszczenia. CPK zapewnia warunki uwzględniające wyższe od rynkowych wyceny – właściciele mogą liczyć na kwoty sięgające 140 proc. wartości budynku oraz 120 proc. wartości gruntu. Kolejną opcją jest wycena według wartości odtworzeniowej, co oznacza, że nieruchomość, np. dom sprzed kilkudziesięciu lat, zostanie wyceniony tak, jak nowy budynek o takiej samej powierzchni.

Renta cywilna, rekompensata czy pomoc w przeprowadzce

Dodatkowo, właściciele mogą skorzystać z takich form wsparcia, jak pomoc w przeprowadzce, rekompensaty z tytułu utraty zdolności kredytowej czy renta cywilna, jeżeli utracą możliwość prowadzenia działalności rolniczej. Dzięki programowi właściciele mogą też zaplanować przeprowadzkę w dogodnym dla siebie terminie.

Program Dobrowolnych Nabyć został zaprojektowany tak, aby umożliwić właścicielom większy wpływ na warunki sprzedaży ich nieruchomości. Udział w programie daje szansę uzyskania wyższych kwot oraz dodatkowy czas na dostosowanie się do zmiany miejsca zamieszkania lub działalności. Standardowy proces wywłaszczeniowy nie oferuje tak szerokich możliwości. W trybie wywłaszczeniowym, mimo możliwości uzyskania o 5 proc. wyższej ceny od rynkowej, właściciele często muszą czekać miesiącami na środki, a czas na wyprowadzkę jest ograniczony.

PDN cieszy się zainteresowaniem także na terenie przyszłego lotniska, gdzie do programu zgłosiło się ponad 1400 osób, a CPK nabyło już przeszło 1600 działek o powierzchni 1477 ha. Program dobrowolnych nabyć gruntów pod linię szybkiej kolei Warszawa–Łódź ma na celu pozyskanie około 150 działek, a zakończenie transakcji zaplanowano na pierwszy kwartał 2025 roku.