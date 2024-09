Kiedy jest pierwszy dzień jesieni kalendarzowej?

Każda pora roku ma swój początek i koniec, który jest jednocześnie datą początkową następnej pory roku. Żyjemy w klimacie umiarkowanym. Mamy 4 pory roku. Tymczasem dla klimatu podzwrotnikowego wyróżnia się tylko 2 pory: pora letnia/sucha i pora zimowa/mokra.

Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej to poniedziałek 23 września 2024 roku. Jesień potrwa do soboty 21 grudnia 2024 roku. To daty stałe dla każdego roku kalendarzowego.

Reklama

Kalendarzowe pory roku:

Wiosna od 20 marca do 20 czerwca

Lato od 21 czerwca do 22 września

Jesień od 23 września do 21 grudnia

Zima od 22 grudnia do 19 marca

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni astrologicznej?

Pierwszy dzień jesieni astronomicznej to dzień faktycznej równonocy - noc i dzień trwają po 12 godzin. W zależności od danego roku kalendarzowego może wypadać 22 albo 23 września. Jak to jest w tym roku? W 2024 roku pierwszy dzień jesieni astronomicznej przypada na 22 września (niedziela).

Astronomiczne pory roku:

Wiosna od 20 lub 21 marca (równonoc wiosenna) do 20 lub 21 czerwca

Lato od 21 lub 22 czerwca (przesilenie letnie) do 21 lub 22 września

Jesień od 22 lub 23 września (równonoc jesienna) do 20 lub 21 grudnia

Zima od 21 lub 22 grudnia (przesilenie zimowe) do 19 lub 20 marca

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni termicznej?

Termiczne pory roku ustalane są w zależności od panujących średnich dobowych temperatur. Mamy tutaj aż 6 pór: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie, zima. Jesień jest wówczas, kiedy średnia dobowa temperatura utrzymuje się na poziomie od 5 do 15°C.

Termiczne pory roku:

Przedwiośnie i przedzimie: średnia dobowa temperatura powietrza od 0 do 5°C.

Wiosna i jesień: średnia dobowa temperatura powietrza od 5 do 15°C.

Lato: średnia dobowa temperatura powietrza powyżej 15°C.

Zima: średnia dobowa temperatura powietrza poniżej 0°C.

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni meteorologicznej?

Meteorologiczne pory roku ustalane są przez meteorologów i klimatologów w celach statystycznych. Mają równe długości i można podzielić je na miesiące kalendarzowe. Pierwszy dzień jesieni meteorologicznej to 1 września 2024 roku.

Meteorologiczne pory roku:

Wiosna od 1 marca do 31 maja

Lato od 1 czerwca do 31 sierpnia

Jesień od 1 września do 30 listopada

Zima od 1 grudnia do 28 lutego

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni fenologicznej?

Trudno jest określić pierwszy dzień jesieni fenologicznej, ponieważ tutaj pory roku ustalane są wedle okresów rozwojowych roślin i zachowania zwierząt. Fenologicznych pór rok jest aż 8.

Fenologiczne pory roku: