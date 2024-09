W czwartek (19.09) Jerzy Owsiak był gościem programu „Fakty po Faktach”. Został zapytany między innymi o pomoc, jaką WOŚP przekaże na rzecz powodzian. Podczas rozmowy Owsiak ujawnił, że napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy.

List do Andrzeja Dudy od Jerzego Owsiaka. "Ten czas pan przespał"

– Jutro jedzie prezydent? To chyba w odpowiedzi na mój list. Ja dzisiaj napisałem do pana prezydenta Andrzeja Dudy list. W urzędzie podawczym został przyjęty chyba o godz. 14:30, więc chyba być może już go zdążył przeczytać. Napisałem w tym liście moją ocenę jego postawy. Złej, niedobrej, nie ma go, głowa państwa – stwierdził lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na antenie TVN.

Andrzej Duda dopiero w piątek (20.09) pojawi się na terenach dotkniętych powodzią. Prezydent ocenił, że wcześniej jego obecność w tamtym rejonie odciągałaby uwagę ratowników i mieszkańców.

- Panie prezydencie to jest właśnie ten czas, który pan przespał, który jakby pana pokonał. To jest ten czas, w którym pan powinien być z ludźmi – powiedział Owsiak.

- Zakończyłem swój list, że powinien się wstydzić, myśląc teraz o podróży poza granice naszego kraju. Jakikolwiek byłby cel tej podróży, a wydaje mi się, że ten cel nie jest tak ważny, żeby nie odmówić – dodał prezes WOŚP.

WOŚP włącza się w pomoc powodzianom. Znamy kwotę, którą przekaże

W całej Polsce trwają zbiórki, aby pomóc ludziom, którym powódź zabrała dobytek. Z pomocą dla poszkodowanych przez powódź ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która podała, że przekazuje 40 mln zł na zakupy środków pierwszej potrzeby.

Jerzy Owsiak zwrócił się również do wolontariuszy współpracujących z WOŚP, by zgłaszali się do pomocy.

- Nie zastąpi wielkiego zrywu, żadna rządowa pomoc - zaznaczył podczas konferencji prasowej Jerzy Owsiak.