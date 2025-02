Miłośnicy astronomii wkrótce będą mieli okazję do obserwacji wyjątkowego zjawiska na niebie. 28 lutego będzie miała miejsce parada planet. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun ustawią się niemal w jednej linii. Taki widok zdarza się bardzo rzadko. Co to jest parada planet i gdzie oglądać to zjawisko 28 lutego? Oto najważniejsze informacje.