Izraelski Związek Piłki Nożnej przeciwnikom nazywa hipokrytami

Kampania wzywa federacje piłkarskie Belgii, Anglii, Francji, Grecji, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Szkocji i Hiszpanii do bojkotu izraelskich klubów i reprezentacji oraz wykluczenia izraelskich piłkarzy z rozgrywek międzynarodowych, w związku działalnością zbrojną w Strefie Gazy.

Poproszony o komentarz Izraelski Związek Piłki Nożnej (IDA) napisał w oświadczeniu: „Kiedy grupa hipokrytów stojących za tym żałosnym apelem uzna za stosowne potępić masakrę z 7 października 2023 roku, wezwać do uwolnienia izraelskich zakładników, którzy od dwóch lat gniją w tunelach nazistowskiej organizacji terrorystycznej Hamas?”.

FIFA i UEFA milczą w sprawie Izraela

FIFA i UEFA na razie nie zabrały głosu w tej sprawie. Obecnie izraelskie drużyny w roli gospodarza rozgrywają mecze na neutralnym terenie, głównie na Węgrzech.

W związku z przygotowaniami Stanów Zjednoczonych do organizacji mistrzostw świata FIFA w 2026 roku, Amerykanie nie mogą pozwolić, aby nasze stadiony stały się platformą do tuszowania zbrodni wojennych - napisał w oświadczeniu Abed Ayoub, dyrektor wykonawczy Amerykańsko-Arabskiego Komitetu Antydyskryminacyjnego (ADA). To właśnie ta organizacja wraz z kilkoma europejskimi partnerami zainicjowała inicjatywę #GameOverIsrael.

Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy

Komisja Śledcza Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdziła we wtorek, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Izraelscy urzędnicy odrzucili jednak ustalenia raportu, natomiast ambasador Izraela przy ONZ nazwał go „skandalicznym” i „fałszywym”.

Popieramy naszych europejskich odpowiedników i żądamy, aby wszystkie organy zarządzające piłką nożną podjęły natychmiastowe i zdecydowane działania w celu wykluczenia Izraela z rozgrywek międzynarodowych. Świat musi powiedzieć Izraelowi, że gra się skończyła i że w sporcie nie ma miejsca dla zbrodniarzy wojennych - podkreślił Ayoub.

Billboard, który znajduje się w pobliżu skrzyżowania Broadwayu i West 43rd Street, zawiera słowo „ludobójstwo”, które, jak twierdzi ADA, zostało zatwierdzone przez firmę billboardową dopiero po zapoznaniu się z treścią raportu komisji ONZ.

Izrael gra o awans na mundial 2026

Izrael w kwalifikacjach MŚ zajmuje trzecie miejsce w grupie, za Norwegią i Włochami. Zwycięzcy 12 grup w strefie UEFA bezpośrednio awansują na przyszłoroczny mundial, a drużyny z drugiego miejsca zagrają w barażach.

W Nowym Jorku ma odbyć się osiem meczów podczas przyszłorocznych mistrzostw świata, których gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.

Odwet Izraela za atak Hamasu

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1,2 tys. osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,7 tys. Palestyńczyków. Według ONZ i organizacji humanitarnych liczba ta może być zaniżona.