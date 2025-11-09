To ostatnia retrogradacja Merkurego w tym roku — i warto się na nią przygotować, bo wpływa na komunikację, myślenie, podróże, umowy, technologie i relacje.

Merkury w retrogradacji w Strzelcu i Skorpionie. Co nas czeka? Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku

W znaku Strzelca: temat wiary, filozofii, szerszej perspektywy, podróży, nauki, publikacji.

W znaku Skorpiona: głębsze emocje, finanse wspólne, to, co ukryte — podteksty, transformacja, intymność.

To okres, w którym nie jest idealnym momentem na rozpoczynanie wielkich nowych projektów, podpisywanie ważnych kontraktów, kupowanie dóbr trwałych — lepiej przemyśleć, zrewidować, naprawić.

Ale też: dobry czas na refleksję, powrót do spraw dawno zapomnianych, uporządkowanie tego, co zaniedbane.

Retrogradacja Merkurego. Horoskop dla znaków zodiaku

Poniżej krótkie wskazówki dla każdego znaku — co może się wydarzyć, na co zwrócić uwagę, co warto zrobić.

Baran. W tym czasie Merkury otwiera w Twoim życiu pole filozofii, podróży, nauki — później dochodzi temat transformacji i wspólnych zasobów. Możesz poczuć potrzebę zmiany perspektywy lub przypomnieć sobie dawną wizję.

Uwaga: unikaj pochopnych decyzji dotyczących podróży, publikacji, edukacji. Sprawdzaj informacje, zapisy, dokumenty.

Wskazówka: Daj sobie czas na refleksję — co naprawdę chcesz, a co tylko wydaje się "powinno być".

Byk. Tematy finansów wspólnych, intymności, zaufania i relacji mogą wyjść na powierzchnię. W drugiej części retrogradacji może dojść do sytuacji związanych z partnerem lub wspólnymi zasobami.

Uwaga: Nie podpisuj niczego całkowicie wiążącego w sprawie wspólnych finansów. Zwróć uwagę na informacje, które może opuściłeś.

Wskazówka: To dobry moment na przejrzenie budżetu, umów, tego, co nie zostało dopięte.

Bliźnięta. Merkury to Twój władca — tym bardziej czujesz ten czas. Zaczynasz w sferze partnerstw, relacji "jeden-na-jeden", później przejdziesz w temat zdrowia i codziennych rutyn.

Uwaga: Uważaj na niedopowiedzenia w związku, konflikty wynikające z pośpiechu albo złej komunikacji.

Wskazówka: Wróć do rozmów, które przerwałeś. Odśwież plany zdrowotne lub rutyny, zanim ruszysz z nowym projektem.

Rak. Praca, zdrowie, codzienność — to na początku Twojej linii. Potem temat dzieci, kreatywności, przyjemności, relacji społecznych. Możesz poczuć "zatrzymanie" w jednej z tych sfer.

Uwaga: Nie zaczynaj od nowa dużego projektu bez przeglądu fundamentów. Możliwość pomyłek w programie zdrowotnym, w harmonogramie pracy.

Wskazówka: Daj sobie czas na regenerację, popraw to, co wymaga naprawy.

Lew. Na początku temat przyjemności, dzieci, kreatywności, romansu – później dom, rodzina, fundamenty. To czas, kiedy stare wątki mogą wrócić — stąd lepiej nie gonić za nowościami.

Uwaga: Możliwe "powroty" osób z przeszłości albo tematów, które nie były dokończone. Uważaj na projekty kreatywne, które "sprzedajesz" za szybko.

Wskazówka: Zastanów się nad tym, co naprawdę sprawia Ci radość — i uporządkuj przestrzeń, w której działasz.

Panna. Dom, rodzina, podstawy — potem relacje z rodzeństwem, komunikacja, myślenie, środowisko najbliższe. Warto przyjrzeć się swojej bazie, fundamentom życia, a potem temu, jak się komunikujesz.

Uwaga: Powstrzymaj się od wielkich deklaracji wobec rodziny lub współpracowników. Możliwe niezrozumienie albo błędna interpretacja.

Wskazówka: Zrób porządek w dokumentach rodzinnych, ureguluj sprawy domowe, a potem pozwól swoim myślom się uspokoić.

Waga. Twoje sprawy komunikacji, myślenia, krótkich podróży na początku — potem temat wartości, finansów, poczucia własnej wartości. Retrogradacja może wnieść zagadnienia: "czy to, co robię, ma dla mnie sens?".

Uwaga: Unikaj zakupu rzeczy wielkiej wartości, zanim wszystko sprawdzisz. Uważaj na komunikaty o pieniądzach.

Wskazówka: Zastanów się nad tym, co naprawdę cenisz — i czy Twoje działania z tym rezonują.

Skorpion. Choć retrogradacja nie zaczyna się w Twoim znaku, wchodzi tam pod koniec — co może uczynić ten czas mocno osobistym i transformatywnym dla Ciebie. Wchodzisz w głębsze sprawy: emocje, finanse wspólne, to, co ukryte.

Uwaga: Może pojawić się stary wątek z przeszłości, który trzeba dokończyć. Relacje na głębszym poziomie mogą być zakłócone.

Wskazówka: Użyj tej energii na introspekcję — co jest dla Ciebie prawdziwe, co trzeba puścić.

Strzelec. Dla Ciebie to moment, gdy Merkury aktywuje Twój 1. dom (ja, wizerunek, tożsamość) — potem 12. dom (podświadomość, rzeczy ukryte). Możesz zacząć kwestionować to, kim jesteś i co wyrażasz.

Uwaga: Uważaj na impulsywne wypowiedzi lub działania – mogą wynikać z poczucia "muszę coś zmienić".

Wskazówka: Wykorzystaj ten czas, by spojrzeć na siebie z życzliwością — co możesz poprawić, a co trzeba zaakceptować.

Koziorożec. Twoja podświadomość, miejsce wycofania, odpoczynku — potem dom przyjaciół, grup, społeczności. Możesz poczuć wycofanie albo "przewrót" w tym, co było bezpieczne.

Uwaga: Nie zaczynaj ambitnych działań społecznych bez przemyślenia. Możliwe tajemnice, które wychodzą na jaw.

Wskazówka: Zadbaj o regenerację, wewnętrzny spokój — potem spokojnie powracaj do aktywności społecznej.

Wodnik. Twój obszar przyjaciół, grup, marzeń — potem warto spojrzeć na wartości własne i finanse. To czas, by przewartościować: co i dlaczego Cię łączy z grupą, społecznością, przyjaciółmi.

Uwaga: Nie podejmuj decyzji w kwestii grup czy partnerstw bez sprawdzenia intencji. Możliwe zmiany w kręgu znajomych.

Wskazówka: Przeanalizuj, komu naprawdę ufasz i dlaczego — i pozwól sobie na trochę odstępu, jeśli coś nie pasuje.

Ryby. Dla Ciebie najpierw temat kariery, statusu, sukcesu — potem coś może się zacząć rozgrywać w sferze Twojej tożsamości, prywatności. Możesz poczuć, że twoje dotychczasowe "ja" wymaga rewizji.

Uwaga: Unikaj podejmowania ważnych decyzji zawodowych bez pełnej informacji. Możliwe przeoczenia.

Wskazówka: Wykorzystaj ten czas, by zastanowić się, co naprawdę chcesz osiągnąć — a potem powoli krok po kroku wprowadzać zmiany.