Aktualne przepisy nie pozostawiają wątpliwości: ewentualna mobilizacja obejmie wszystkich obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat. Nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w kraju, czy od lat żyje poza jego granicami – liczy się polski paszport. Ustawodawca zlikwidował dotychczasowe niejasności i wprost wskazał, że miejsce zamieszkania czy rezydencja podatkowa nie chronią przed powołaniem.

Mobilizacji do wojska? Polska armia może powołać każdego, nawet jeśli od lat mieszka za granicą [AKTUALNE PRZEPISY]

Są jednak wyjątki – nie zostaną wezwane osoby niezdolne do służby z powodów zdrowotnych, kobiety w ciąży lub te, które opiekują się dziećmi, a także obywatele wykonujący kluczowe funkcje dla bezpieczeństwa kraju. Zwolnione mogą być też osoby z podwójnym obywatelstwem.

Reklama

Poprzednia wersja przepisów przewidywała, że osoby przebywające za granicą co najmniej dwa lata i nieposiadające stałego lub długoterminowego pobytu w Polsce nie podlegają służbie wojskowej. Teraz jednak sytuacja się zmieniła – mobilizacja może objąć każdego, kogo państwo uzna za potrzebnego. Dla tych, którzy próbują się uchylić, przewidziano surowe sankcje.

Źródło: Gazeta Wyborcza, MEDIA, PAP