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Pełnia Księżyca 30 czerwcu 2026 roku. Co nam przyniesie Pełnia Truskawkowego Księżyca?

Lena Ratajczyk
Lena Ratajczyk
dzisiaj, 07:01
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Pełnia Księżyca 30 czerwcu 2026 roku. Co nam przyniesie Pełnia Truskawkowego Księżyca?
Pełnia Księżyca 30 czerwcu 2026 roku. Co nam przyniesie Pełnia Truskawkowego Księżyca?/Shutterstock
Już pod koniec czerwca na niebie pojawi się wyjątkowe zjawisko astronomiczne i astrologiczne. Mowa o Pełni Truskawkowego Księżyca, która w 2026 roku przypadnie we wtorek, 30 czerwca. Będzie to pierwsza pełnia lata na półkuli północnej, a jednocześnie jedna z najbardziej niezwykłych pełni całego roku.

Kiedy wypada Pełnia Truskawkowego Księżyca 2026? Dokładny moment pełni nastąpi 30 czerwca 2026 roku o godz. 01.56 czasu polskiego, kiedy Księżyc znajdzie się w opozycji do Słońca. W astrologii oznacza to kulminację energii, zakończenie pewnych procesów i moment ujawniania prawdy.

Pełnia będzie miała miejsce w znaku Koziorożca, który symbolizuje ambicję, odpowiedzialność, pracę, stabilność i długoterminowe cele.

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Pełnia w czerwcu. Dlaczego nazywa się Truskawkowym Księżycem?

Nazwa "Truskawkowy Księżyc" (Strawberry Moon) pochodzi od rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Oznaczała okres zbioru dzikich truskawek przypadający właśnie na przełom czerwca i lipca. Wbrew nazwie Księżyc nie zmienia koloru na czerwony ani różowy. Nazwa ma charakter tradycyjny i związana jest z kalendarzem przyrody.

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Pełnia Księżyca w czerwcu 2026. Najniższa pełnia roku

Tegoroczny Truskawkowy Księżyc będzie wyjątkowy również z astronomicznego punktu widzenia. Znajdzie się bardzo nisko nad horyzontem, przez co może sprawiać wrażenie większego niż zwykle. To efekt tzw. iluzji Księżyca, czyli złudzenia optycznego występującego podczas jego wschodu i zachodu.

Dodatkowo pełnia nastąpi zaledwie dzień po apogeum orbity Księżyca, czyli punkcie najbardziej oddalonym od Ziemi. Oznacza to, że będziemy obserwować tzw. mikroksiężyc — tarcza naszego naturalnego satelity będzie nieco mniejsza niż podczas typowych pełni.

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Co przyniesie pełnia w Koziorożcu?

Pełnia w Koziorożcu kieruje uwagę na kwestie zawodowe, finansowe i życiowe zobowiązania. To czas podsumowań, podejmowania dojrzałych decyzji oraz weryfikacji planów na przyszłość.

Możemy odczuwać większą potrzebę uporządkowania spraw zawodowych, domknięcia zaległych projektów czy wyznaczenia nowych celów. Koziorożec sprzyja konsekwencji, ale jednocześnie przypomina o konieczności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Ta pełnia może przynieść:

  • ważne decyzje dotyczące kariery;
  • zakończenie długotrwałych projektów;
  • przełomowe rozmowy dotyczące finansów;
  • potrzebę większej stabilizacji i bezpieczeństwa;
  • konfrontację z własnymi ambicjami i ograniczeniami.

Horoskop na Pełnię Truskawkowego Księżyca 2026

Baran. Pełnia oświetli sprawy zawodowe. Możesz otrzymać ważną informację dotyczącą pracy lub stanąć przed decyzją wpływającą na dalszą karierę.

Byk. Przed tobą czas poszerzania horyzontów. Możliwe są decyzje związane z edukacją, podróżami lub rozwojem osobistym.

Bliźnięta. Pełnia skłoni cię do uporządkowania finansów. Warto przyjrzeć się wspólnym zobowiązaniom i długoterminowym inwestycjom.

Rak. To jedna z najważniejszych pełni roku dla ciebie. Relacje i partnerstwo znajdą się w centrum uwagi. Możesz podjąć ważną decyzję dotyczącą związku.

Lew. Nadszedł czas, by zadbać o zdrowie i codzienne obowiązki. Pełnia pomoże ci zakończyć to, co od dawna odkładałeś.

Panna. Miłość, kreatywność i pasje wysuwają się na pierwszy plan. Możliwe są emocjonujące wydarzenia w życiu uczuciowym.

Waga. Sprawy rodzinne i domowe wymagają uwagi. Możesz podjąć decyzję dotyczącą mieszkania, przeprowadzki lub relacji z bliskimi.

Skorpion. Pełnia przyniesie ważne rozmowy, wiadomości i nowe pomysły. To dobry moment na podpisywanie umów i planowanie przyszłości.

Strzelec. Tematem przewodnim będą pieniądze. Możesz otrzymać podwyżkę, nową propozycję współpracy lub zmienić podejście do wydatków.

Koziorożec. To twoja pełnia. Emocje będą silniejsze niż zwykle, a wydarzenia mogą dotyczyć bezpośrednio twoich planów, relacji lub wizerunku.

Wodnik. Potrzebujesz zwolnić tempo i wsłuchać się w siebie. Pełnia sprzyja odpoczynkowi, refleksji i zamykaniu spraw z przeszłości.

Ryby. Przed tobą ważne spotkania i nowe znajomości. Możesz odkryć, kto naprawdę wspiera twoje marzenia i plany.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: horoskop dziennyhoroskophoroskop miłosny
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Lena Ratajczyk
Lena Ratajczyk

Redaktorka specjalizująca się w tematyce lifestylowej. Prywatnie miłośniczka sportu, dobrej kuchni i astrologii.

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