Co można robić podczas operacji usuwania guza mózgu? Okazuje się, że wiele. Christian Nolen z Florydy grał na gitarze. O niecodziennej sytuacji napisał dailymail.co.uk.

Gra na gitarze podczas… operacji usuwania guza mózgu

Młody pacjent z rakiem nie spał podczas operacji mózgu, ale… grał na gitarze. Wszystko w czasie, gdy lekarze operowali jego głowę w celu usunięcia guza. Zespół neurologiczny w Sylvester Comprehensive Cancer Center w Miami poprosił Christiana Nolena o grę na gitarze podczas operacji, aby sprawdzić jego sprawność manualną, monitorować postępy operacji i upewnić się, że nie uszkodzili funkcjonowania mózgu.

Reklama

Nolen zaczął grać na gitarze w wieku 13 lat i przyznał, że gdy lekarze po raz pierwszy zasugerowali my, by nie spał podczas swojej operacji, a zamiast tego – grał na gitarze – wydawało mu się to nierealne. "O rzeczach tego rodzaju słyszałem tylko w programach i oglądałem w filmach” – powiedział Fox News Digital. "Czułem, że to tak wyjątkowe doświadczenie, że nie mogę go przegapić zwłaszcza, że w grę wchodziły moje umiejętności motoryczne" – dodał.

Lekarze uśpili go na pierwszą część operacji, ale obudzili go i podali mu instrument, by zobaczyć, jak na niego zareaguje. Nolen przyznaje, że po przebudzeniu, widok otoczenia był dość przytłaczający i musiał walczyć z naturalną reakcją, by usiąść. Członek personelu położył rękę na jego ramieniu, by utrzymać go w miejscu i by Nolen mógł przypomnieć sobie, gdzie jest i co się dzieje.

Reklama

"Guz pięknie wychodzi"

Na nagraniu z operacji widać, jak Nolen trzyma gitarę pod plastikową folią, z zakrytą głową i rurkami wychodzącymi z jego twarzy. Podczas operacji wykonywał swoje ulubione piosenki takich artystów jak Deftones i System of a Down. Podczas gdy grał na gitarze, lekarz powiedział mu: "Guz pięknie wychodzi".

Nolen przeszedł operację po tym, jak lekarze wykryli guza w prawym płacie czołowym jego mózgu, który powodował problemy po lewej stronie jego ciała, szczególnie w lewej ręce. Jak przyznał jeden z lekarzy, bez leczenia pacjent ostatecznie straciłby możliwość używania tej ręki.

Nolen potrzebował operacji tak szybko, jak to możliwe. Operacja zakończyła się sukcesem, a cały guz został usunięty. Pacjent wrócił do domu dzień po operacji i przyznał, że jakość jego życia jest lepsza niż kiedykolwiek. Teraz czeka na ostateczne wyniki patologii i prawdopodobnie będzie potrzebował sześciu tygodni radioterapii i chemioterapii.

Chociaż gra na gitarze podczas operacji jest dość rzadka, pozostawanie przytomnym podczas zabiegów na mózgu jest dość powszechne.

Nie tylko Nolen… Granie i śpiewanie podczas operacji

Jak przytacza dailymail.co.uk, w 2017 roku pacjent o imieniu Rolden Batista grał dla swoich chirurgów podczas operacji mózgu. Podobnie w 2018 roku muzyk Taskin Ibna Ali zagrał w trakcie operacji – również po to, by chirurg mógł monitorować czy ruchomość palców pacjenta została przywrócona. Inni pacjenci śpiewają lub grają na innych instrumentach, np. skrzypcach, by umożliwić lekarzom monitorowanie funkcjonowania ich mózgu i upewnić się, że nie uszkadzają żadnej ważnej lub zdrowej tkanki.

Jak przyznał w rozmowie z Fox News Digital Ricardo Komotar, dyrektor programu zajmującego się guzami mózgu w Sylvester, "operacja z monitorowaniem neurologicznym prowadzi do lepszych wyników funkcjonalnych i mniejszej liczby deficytów neurologicznych".

Choć, jak dodał, zdarza się, że nawet przy światowej klasy znieczuleniu pacjenci mogą obudzić się albo zbyt zaskoczeni, albo ze zbyt dużym bólem, by mogli zostać zbadani. Mogą być zdezorientowani, pobudzeni lub niezdolni do wykonywania poleceń i wówczas lekarze usypiają ich i przeprowadzają bardziej zachowawczą operację.

W przypadku Nolena, operacja zakończyła się sukcesem i guz został całkowicie usunięty. Gdy chirurdzy usunęli guza, powiedział: "To jest dzikie".