Drzwi do Wolności to wyróżnienie przyznawane - jak podali twórcy festiwalu - "za odwagę oraz poświęcenie bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności".

Działaczka Solidarności w latach 80., także Solidarności Walczącej, reżyser filmowa Maria Dłużewska podkreślając, że Kornel Morawiecki - ważna postać w historii, gdy Polska była zniewolona przez władze komunistyczne - "nie uchylał drzwi do wolności, lecz je wyważał". Solidarność Walcząca, której liderem był Kornel Morawiecki, okazała się jedną z najbardziej radykalnych i najskuteczniej zakonspirowanych organizacji opozycyjnych w latach PRL. Za wyróżnienie dla Kornela Morawieckiego podziękowali także posłanka Małgorzata Zwiercan i dawny działacz opozycji w PRL Andrzej Kołodziej.

Wyróżnieniem Drzwi do Wolności pośmiertnie uhonorowano także m.in. św. Urszulę Ledóchowską (1865-1939) - znaną z poświęcenia dla innych, zwłaszcza dla dzieci, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanek szarych) oraz 89-letniego Mariana Całko - działacza powojennej konspiracyjnej grupy harcerskiej "Młoda Polska"; od 1950 r. więźnia politycznego, m.in. w obozie w Jaworznie - znanym z bardzo trudnych warunków. Drzwi do Wolności otrzymał także ks. Jan Sikorski - kapelan internowanych działaczy Solidarności podczas stanu wojennego; wyróżnienie wręczył mu były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Drzwi do Wolności przyznano także twórcom mającego niedawno premierę filmu "Legiony" - odebrali je Maciej Pawlicki, Tomasz Łysiak i Adam Borowski. Wyróżnienie to przyznano również wielu innym osobom, w tym działaczom opozycji przed 1989 r. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przyznano także nagrodę specjalną prezesa TVP, którą Jacek Kurski wręczył twórcy filmu "Milczące pokolenie" Pawłowi Domańskiemu.

Gala wręczenia nagród na XI Festiwalu Filmowym "Niepokorni Niezłomni Wyklęci" odbywa się w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej. Najważniejsza z nich to Złoty Opornik za najlepszy film dokumentalny; poza nią to nagroda główna w konkursie międzynarodowym (zorganizowanym na festiwalu po raz pierwszy) oraz nagroda główna w konkursie Dokument Radiowy, która jest przyznawania za najciekawsze reportaże o tematyce historycznej.

Za całokształt twórczości i "niezłomność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w pracy twórczej" nagrodę odebrał reżyser Lech Majewski. Wręczono także Sygnety Niepodległości - przyznawane świadkom historii bohatersko walczącym o wolność oraz niepodległość kraju. Wcześniej, podczas piątkowej inauguracji festiwalu, nagrodę literacką im. bł. Władysława Bukowskiego odebrał historyk idei Marek Cichocki.

Inne zaplanowane nagrody to np. Źródło dla "pasjonatów historii, którzy swoją pracą, wiedzą oraz doświadczeniem inspirują twórców filmowych do podejmowania tematyki historycznej", a także nagroda im. Janusza Krupskiego "za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów oraz postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych".

XI Festiwal Filmowy "Niepokorni Niezłomni Wyklęci", podczas którego poza konkursami filmów dokumentalnych o tematyce historycznej, odbyło się wiele spotkań i dyskusji z udziałem m.in. przedstawicieli IPN i MKiDN, rozpoczął się w czwartek. Patronat narodowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.