„W epoce caratu narody Rosji systematycznie podjudzano przeciwko sobie. Znane są następstwa takiej polityki: rzezie i pogromy z jednej strony, niewola narodów – z drugiej. Nie ma i być nie może powrotu do haniebnej polityki podjudzania. Winna ją odtąd zastąpić polityka dobrowolnego i uczciwego związku narodów Rosji” – głosiła deklaracja Rady Komisarzy Ludowych z 15 listopada 1917 r. Tekst, który przygotował komisarz ds. narodowościowych, obiecywał wszystkim nacjom prawo do suwerenności oraz „swobodnego samookreślenia aż do oderwania się i utworzenia samodzielnego państwa”. Trzy tygodnie później wydano niemal identyczną odezwę zatytułowaną „Do wszystkich ludzi pracy – muzułmanów Rosji oraz Wschodu”. Aby ją uwiarygodnić, Lenin nakazał przekazanie w ręce wyznawców islamu Koranu Osmana. Była to relikwia zagrabiona przez gen. Konstantina Kaufmana i przechowywana w bibliotece petersburskiej.