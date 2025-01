9 stycznia 2025 roku Sejm uchwalił projekt ustawy, który wprowadza nowe święto narodowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Obchody tego dnia zaplanowano na 14 lutego, co rodzi pytania o status dnia – czy będzie on dniem wolnym od pracy, czy tylko okazją do refleksji nad historią?