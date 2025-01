W czwartek rząd Polski przyjął uchwałę, w której zobowiązał się zapewnić bezpieczeństwo najwyższym przedstawicielom władz Izraela na czas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia.

Duda murem za Netanjahu

Wcześniej o zapewnienie Netanjahu możliwości udziału w obchodach, jeśli wyrazi on taką wolę, zwrócił się do rządu prezydent Andrzej Duda.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał 21 listopada 2024 r. nakazy aresztowania Netanjahu i byłego ministra obrony Izraela Joawa Galanta, jak również dowódcy palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas Mohammeda Deifa. Oskarżono ich o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy i atakiem Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

Niebezpieczny casus w prawie

Niestety z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje. Jest to dość niebezpieczny casus w prawie międzynarodowym. Oceniać działania Izraela można dwojako, natomiast jednak Polska postanowiła przystąpić do Statutu Rzymskiego, postanowiła szanować zasady tego statutu i jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w ramach swoich kompetencji wydał nakaz aresztowania - powiedział PAP dr Maciej Żenkiewicz z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UMK w Toruniu.

Polska niczym Mongolia

Podkreślił, że w tożsamej sytuacji wydany nakaz aresztowania wobec prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina spotkał się "z olbrzymim poparciem ze strony polskiej".

Cały świat oburzał się na Mongolię, gdy Putin odwiedzał ten kraj - a państwo to jest stroną Statutu MTK - z racji tego, że nie zdecydowano się na aresztowanie prezydenta Rosji. Polska niestety tym działaniem wpisuje się w te same kroki, które wcześniej podjęła Mongolia. To postawiło ją pod pręgierzem społeczności międzynarodowej. Jest to działanie, które powoduje erozję, podważanie prawa międzynarodowego. W jakimś zakresie podważa to bezpieczeństwo przez wiele lat wypracowane w społeczności międzynarodowej - wskazał Żenkiewicz.

Ekspert nie chciał oceniać działania Izraela, polityki tego państwa. W odniesieniu do działania Polski w tej sprawie wskazał, że "wybiórcze stosowanie prawa prowadzi do relatywizacji i dawania argumentów stronie rosyjskiej. Czemuż to Władimir Putin miałby być aresztowany w innych krajach, jeżeli nawet Polska takich nakazów aresztowania nie szanuje? Zupełnie zostawiając warstwę oceny - czy tak czy nie - Polska jako uczestnik społeczności międzynarodowej powinna szanować prawo, jeżeli się do tego zobowiązała".

Polityka "na potrzeby wewnętrzne"

Naukowiec z UMK jest zdziwiony całą sytuacją. Nie oceniam bezpośrednio zaangażowanych w to polityków, ale takie działania nie służą interesowi Polski i jej prestiżowi na arenie prawa międzynarodowego. Jeżeli w ogóle takie działania, czy rozmowy w ogóle miałyby mieć miejsce, to powinny być to rozmowy zakulisowe - w sytuacji np. potwierdzonej już chęci przyjazdu premiera Izraela. Wtedy prezydent może rozmawiać z rządem, jak rozwiązać tę sytuację. Najbardziej kuriozalne i smutne w tej sytuacji jest to, że wystawiamy się na ocenę społeczności międzynarodowej, która będzie negatywna, w sytuacji, w której wspomniany problem w ogóle mógł nie zaistnieć, bądź nie zaistnieje - powiedział ekspert. Odniósł się tym samym do informacji, jakoby premier Izraela nie planował wizyty w Polsce podczas obchodów.

Pytany o to, dlaczego polskie władze zdecydowały się na takie działania, ocenił, że są to "kwestie polityczne, które bardzo ciężko jest oceniać".

Jest to przykład prowadzenia polityki na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby odbioru elektoratu wewnętrznego, a nie długofalowa, odpowiedzialna polityka - powiedział Żenkiewicz.

Stanowisko MTK

Na państwach-sygnatariuszach Statutu Rzymskiego spoczywa prawny obowiązek egzekwowania decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego - przekazał w piątek trybunał, poproszony przez PAP o komentarz do decyzji polskiego rządu w sprawie wydanego przez MTK nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

"Trybunał polega na państwach (sygnatariuszach Statutu Rzymskiego) w kwestii egzekwowania swoich decyzji" - podkreślił w oświadczeniu sąd z siedzibą w Hadze.

Trybunał wyjaśnił, że "jeśli dane państwo ma wątpliwości co do współpracy z MTK, może je z nim skonsultować". Ponadto zaznaczył, że "państwa nie powinny jednostronnie interpretować orzeczeń (MTK)". Powołał się przy tym na artykuł 119 Traktatu Rzymskiego, stanowiący, że "spory dotyczące funkcji sądowych Trybunału rozstrzyga sam Trybunał".