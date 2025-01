Międzynarodowy Trybunał Karny odpowiedział na zapowiedź polskiego rządu ws. udzielenia gwarancji premierowi Benjaminowi Netanjahu. "Państwa nie mogą jednostronnie określać zasadności decyzji prawnych Trybunału" - czytamy w przesłanej Wirtualnej Polsce odpowiedzi. MTK za premierem Izraela wydał nakaz aresztowania.

"Trybunał polega na państwach, które egzekwują jego decyzje. Jest to nie tylko zobowiązanie prawne wobec Trybunału na mocy Statutu Rzymskiego, ale także odpowiedzialność wobec innych Państw-Stron. Jeśli państwa mają obawy dotyczące współpracy z Trybunałem, mogą konsultować się z nim w sposób terminowy i skuteczny. Państwa nie mogą jednak jednostronnie określać zasadności decyzji prawnych Trybunału. Jak stanowi artykuł 119 Statutu, 'wszelkie spory dotyczące funkcji sądowniczych Trybunału są rozstrzygane decyzją Trybunału'" - przekazało biuro prasowe Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Stanowisko Donalda Tuska

Premier Donald Tusk oświadczył w czwartek 9 stycznia, że rząd zapewni wolny i bezpieczny udział władzom Izraela w obchodach rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz i że żaden przedstawiciel izraelskich władz nie zostanie zatrzymany. Poinformował, że na uroczystościach Izrael ma reprezentować minister edukacji.

Czy to będzie premier, czy prezydent, czy minister edukacji - tak jak jest to w tej chwili deklarowane - państwa Izrael, ktokolwiek z nich przybędzie do Oświęcimia, na uroczystości w Auschwitz, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo i nie zostanie zatrzymany- zapewnił Tusk.

Premier powiedział, że "nie wyobrażam sobie, żeby liderzy polityczni państwa Izrael nie mogli bezpiecznie uczestniczyć w obchodach rocznicy wyzwolenie Auschwitz". To w ogóle jest nieakceptowalne- podkreślił premier.