Bolesław Biega był dowódcą kompanii w batalionie "Kiliński". 1 sierpnia 1944 r. podczas natarcia na Pocztę Główną został ranny w rękę. 13 sierpnia wziął ślub z poznaną w 1939 r. i również walczącą w powstaniu sanitariuszką Alicją Treutler "Lilly".

Dyrektor MPW: Bolesław Biega był jednym z najbardziej ikonicznych powstańców

W rozmowie z PAP dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zaznaczył, że Bolesław Biega był "jednym z najbardziej ikonicznych powstańców". Zespół Kroniki Powstania Warszawskiego, który kręcił filmy w czasie walk, uczynił z Bolesława Biegi oraz jego żony Alicji jednych z najbardziej ikonicznych powstańców warszawskich. Zarówno ekipa filmowa, jak i fotograf Eugeniusz Lokajski byli na ich ślubie - przypomniał. Jak podkreślił Ołdakowski, "ten ślub stał się ikoną czułości i miłości, która była wśród powstańców".

Dyrektor MPW przypomniał także, że miał okazję spotkać Bolesława Biegę, ponieważ powstaniec kilkakrotnie przyjeżdżał na obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a także razem ze swoimi współpracownikami odwiedził dom państwa Biegów pod Waszyngtonem.

"To był człowiek wyjątkowy"

To był człowiek wyjątkowy. Do końca był taki, jak na powstańczych zdjęciach. Państwo Biegowie promienieli miłością, zainteresowaniem względem do siebie, byli czuli. Ze swadą mówili po polsku, pamiętali swoją ojczyznę – zaznaczył Jan Ołdakowski.

Opaczność dała im dar, że biorąc ślub w niesamowitych okolicznościach - tak trudnych i wyjątkowych - mogli przeżyć całe życie razem i przeżyli je szczęśliwe. Miałem wrażenie, że są to ludzie szczęśliwi, integralni. Doświadczanie Powstania Warszawskiego oraz zaangażowanie i uczucie do siebie, nieśli przez całe życie - podkreślił dyrektor MPW.

Autorka: Anna Kruszyńska