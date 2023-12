Jak poinformowano w komunikacie, "Auschwitz in Front of Your Eyes" to aplikacja, za pośrednictwem której miliony osób z całego świata zyskają dostęp do edukacji prowadzonej bezpośrednio z autentycznego Miejsca Pamięci. Aplikacja "służy do zwiedzania byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem online. Rezerwacji można już dokonywać w systemie visit.auschwitz.org na terminy od 15 stycznia przyszłego roku" - czytamy w informacji Muzeum Auschwitz.

Dyrektor muzeum Piotr Cywiński powiedział, że Miejsce Pamięci oraz jego zasoby „muszą pozostać dostępne dla wszystkich, którzy chcą je zrozumieć”. - To właśnie tu mamy możliwość konfrontacji i odniesienia się do najważniejszych kwestii związanych z człowieczeństwem, społeczeństwem, zagrożeniami antysemityzmu, nienawiści rasowej oraz pogardy względem drugiego człowieka. Te zagrożenia stają się w dzisiejszym świecie niestety coraz bardziej aktualne – wskazał.

Jak dodał, misją placówki, którą kieruje, jest „upamiętnianie ofiar i zachowanie tej uniwersalnej pamięci, na której w dużym stopniu budowaliśmy i budujemy powojenną tożsamość”. - Choć autentyczne miejsce zwiedzają każdego dnia tysiące ludzi, to dzięki tej wyjątkowej technologii będziemy mogli docierać do tych w najbardziej odległych zakątkach świata. Mamy nadzieję, że będzie to wzmacniać pamięć, która de facto daje nam siłę do działania na rzecz naprawy świata w sposób odpowiedzialny – podkreślił Cywiński.

Interakcja z przewodnikiem na żywo

Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum podał, że zwiedzanie online trwa około dwóch godzin i jest podzielone na dwie części - w Auschwitz I oraz w Birkenau. - Narracja przewodnika prowadzona jest na żywo. Dodatkowo edukator będzie wykorzystywał materiały multimedialne, archiwalne fotografie, prace artystyczne, dokumenty oraz świadectwa Ocalałych. Dzięki aplikacji możliwa jest interakcja z przewodnikiem i zadawanie pytań - wyjaśnił.

Sawicki dodał, że w tej chwili zwiedzanie dostępne jest w siedmiu językach. - W systemie visit.auschwitz.org dostępny jest formularz służący do tego, aby zarezerwować zwiedzanie dla grupy lub mieć przewodnika na wyłączność. Wkrótce uruchomione zostaną także wizyty dla osób indywidualnych, rozpoczynające się w określonych godzinach dnia - zaznaczył.

Projekt tej specjalnej platformy, tworzonej dla Miejsca Pamięci, powstał we współpracy muzeum, Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz firm AppsFlyer i Diskin.

Wersja online bez muzealnych wystaw

Zdaniem Tomasz Michaldo, koordynującego projekt w muzeum, nowa forma wizyty różni się od zwiedzania prowadzonego na miejscu przede wszystkim dlatego, iż w wersji online nie są prezentowane muzealne wystawy. - Technologia pozwala nam niejako na przeniesienie treści ekspozycji w historyczny teren, bowiem wiele rzeczy jesteśmy w stanie dodatkowo pokazać na ekranie. Oprócz tego w zwiedzaniu online będzie można - dzięki nagraniom video - wejść do kilku przestrzeni, które albo nie są dostępne dla zwiedzających, jak blok 10 w byłym obozie Auschwitz I, lub też znajdują się zbyt daleko od zwykłej trasy zwiedzania, jak budynek sauny w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau - powiedział.

Dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau Wojciech Soczewica podkreślił, że wdrażany projekt „tworzy szanse i jest wielką odpowiedzialnością”. - Zachowanie autentyzmu historycznego miejsca nadal odgrywać będzie główną rolę w działalności fundacji, ale udostępnienie światu tego nowatorskiego formatu edukacyjnego, jest dla nas zupełnie nowym elementem działalności. Cieszę się, że dzięki temu możemy konkretnie wspierać pracę przewodników i przewodniczek muzeum - powiedział.

Odwiedzający "muszą doświadczyć oprowadzania"

Zdaniem jednego z twórców - Rana Diskina - od początku prac oczywiste było, że będą potrzebne technologie z różnych dziedzin. - Odwiedzający nie muszą znać się na technologii; muszą doświadczyć oprowadzania. Od strony przewodnika konieczne było umożliwienie sterowania jednym kliknięciem. Stworzyliśmy bardzo elastyczny system, który umożliwia zarządzanie oprowadzaniem, ale również tworzenie nowych narzędzi i doświadczeń - powiedział.

Aya Feldman z AppsFlyer poinformowała, że dopasowując trasę oprowadzania, można przekazywać treści i informacje tam, gdzie dane wydarzenia miały miejsce. Można dodawać warstwy treści, które są jedynie widoczne na ekranie, a których nie da się przekazać w formie fizycznej. - Technologia pozwala nam wyjść poza przestrzeń wystawienniczą i opowiedzieć historię Auschwitz tam, gdzie faktycznie się rozgrywała - dodała.

W listopadzie tego roku firma AppsFlyer za projekt zwiedzania online otrzymała nagrodę Global AWS Partner Award dla partnera roku w dziedzinie wpływu społecznego.

Historia obozu Auschwitz

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tysięcy deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ubiegłym roku zwiedziło je pond 1,184 miliona osób. Były obóz w 1979 roku został wpisany - jako jedyny tego typu obiekt - na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.