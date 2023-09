Rabin Margolin, który jest przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Żydów, zaapelował do Muska, by "tam poszedł, poczuł to, zrozumiał to", a Musk, po namyśle, wstępnie zgodził się na tę propozycję - podaje izraelski dziennik.

Reklama

Musk: To najbardziej antysemicka rzecz

Odnosząc się do kwestii nienawiści i antysemityzmu na X, Musk powiedział: Staramy się, aby platforma X była siłą na rzecz dobra dla cywilizacji, a na pytanie byłego prezydenta Izraela Reuwena Riwlina o negację prawa państwa żydowskiego do istnienia, Musk odpowiedział: Mówienie, że Izrael nie powinien istnieć, jest po prostu absurdalne, oburzające i z pewnością jest jedną z najbardziej antysemickich rzeczy, jakie można powiedzieć.

Reklama

"Jerusalem Post" pisze, że badania przeprowadzone w marcu ujawniły znaczny i trwały wzrost liczby antysemickich postów na tej platformie od czasu przejęcia firmy przez Muska 27 października 2022 roku.

W oświadczeniu opublikowanym w czwartek po debacie rabin Margolin z zadowoleniem przyjął wstępne zobowiązanie Muska do odwiedzenia niemieckiego obozu zagłady.

Rabin podkreślił transformacyjną moc wizyty w Auschwitz, stwierdzając: Jedną rzeczą jest przeczytanie książki historycznej lub obejrzenie zdjęć, ale aby naprawdę pojąć głębię okropności antysemityzmu i zakres, w jakim odmówiono i zniszczono żydowską wolność, konieczna jest wizyta w Auschwitz i jest to doświadczenie, które zmienia życie.

Niemiecki zespół obozów koncentracyjnych i obozu zagłady, które działały w latach 1940–1945 w Auschwitz i pobliskich miejscowościach, były głównym miejscem masowej eksterminacji około 1,1 mln europejskich Żydów, a także około 150 tys. Polaków i tysięcy ofiar innych narodowości.

Z Jerozolimy Marcin Mazur