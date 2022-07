Nie jest prawdziwa teza o tym, że przemówienie prezydenta przed ukraińskim parlamentem było bez precedensu. W kwietniu 2015 r. na tej samej mównicy stał, a po jego lewicy zasiadał ówczesny prezydent Ukrainy. Przemówienie Komorowskiego nie było złe. Zaczął po ukraińsku. Nawiązał do Mychajła Werbyckiego, pochowanego w powiecie jarosławskim kompozytora muzyki do ukraińskiego hymnu. Standardowo padły zapewnienia o "głębokich więzach" łączących oba narody. Były też nawiązania do Tarasa Szewczenki i jego wiersza "Do Polaków", w którym pada słynne "podaj rękę Kozakowi".