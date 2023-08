We wtorek, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, marszałek Sejmu wzięła udział w uroczystościach przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie.

Reklama

Witek o powstańcach: Wyjątkowe pokolenie

Mówiąc o powstańcach, Witek podkreśliła, że było wyjątkowe pokolenie. Pokolenie wojny i Powstania Warszawskiego pokazało, czym jest prawdziwa miłość do ojczyzny i czym jest prawdziwy patriotyzm – podkreśliła marszałek Sejmu. Zaznaczyła, że większość powstańców "to byli ludzie bardzo młodzi". Jak mówiła, część z nich zginęła w powstaniu, a ci, którzy przeżyli, zostali wypędzeni z Warszawy. Oglądali zgliszcza zburzonej stolicy – dodała.

Reklama

Powstańcy nie tracili wiary ani ducha. Samo powstanie było czymś wyjątkowym, niespotykanym na skalę światową. Dawało wszystkim walczącym Polakom wiele nadziei na to, że prędzej czy później ta wolna Polska przyjdzie – wskazała. Jak zaznaczyła, powstańcy warszawscy, oprócz wielkiego patriotyzmu, odwagi i bohaterstwa, „mieli zaszczepione w sercach wartości, którym byli wierni przez całe życie”.

Dziś, kiedy patrzymy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, kiedy wydawało nam się, że wojny już nie będzie, a jednak ona jest, to zaczynamy myśleć o tym, że bezpieczeństwo nie zna ceny. Musimy sobie to wszyscy uświadomić – podkreśliła marszałek Witek.

Reklama

Zaznaczyła również, że po 79. latach od powstania „nadal jesteśmy zadziwieni wyjątkową postawą powstańców warszawskich”. Jak dodała, jesteśmy im winni nie tylko pamięć, ale przede wszystkim to, „byśmy w swoim życiu kierowali się zasadami, którymi kierowali się oni”. Daliście nam prawdziwą lekcję patriotyzmu – powiedziała, zwracając się do obecnych na uroczystości powstańców.

Autorka: Daria Al Shehabi