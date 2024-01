Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli do marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury. We wtorek wieczorem miała się nim zająć sejmowa komisja kultury (plan mógł jednak ulec zmianie po zamknięciu wydania ze względu na to, że marszałek Szymon Hołownia przeniósł obrady Sejmu na kolejny tydzień w związku ze sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego). Wniosek to pokłosie sposobu, w jaki Bartłomiej Sienkiewicz rozwiązał kwestię przejęcia kontroli nad mediami publicznymi.

