Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie Warner Bros. Przełom w sprawie gigantycznej fuzji

Bruksela przeprowadziła szczegółową kontrolę antymonopolową, aby sprawdzić, czy tak potężna koncentracja kapitału nie zakłóci zasad wolnego rynku w Europie. Obawy dotyczyły przede wszystkim sektora dystrybucji kinowej.

Aby uzyskać upragnioną zgodę, Paramount musi wywiązać się z konkretnych zobowiązań. Kluczowym warunkiem jest sprzedaż udziałów w spółce United International Pictures w ciągu najbliższych 13 miesięcy. Przez ten podmiot Paramount wspólnie z Universalem wprowadza filmy do kin. Komisja Europejska słusznie zauważyła, że włączenie do tego układu potężnego katalogu Warner Bros. mogłoby doprowadzić do niebezpiecznego monopolu na Starym Kontynencie.

Potęga mediowa pod jedną flagą

Połączenie obu gigantów stworzy prawdziwego potwora medialnego. Przypomnijmy, że Paramount zarządza m.in. wytwórnią Paramount Pictures, stacjami CBS, Nickelodeon, MTV oraz platformą streamingową Paramount+.

Z kolei Warner Bros. Discovery ma w swoim portfolio takie marki jak HBO, platformę Max, stację informacyjną CNN, legendarne studio filmowe Warner Bros., Discovery Channel, Cartoon Network oraz – niezwykle popularną na naszym rodzimym rynku – Grupę TVN.

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych i amerykańskie batalie prawne

Choć Europa powiedziała "tak", droga do sfinalizowania umowy wcale nie jest usłana różami. Amerykański resort sprawiedliwości wydał już wcześniej swoje zielone światło, jednak sytuacja w USA mocno się skomplikowała.

W poniedziałek sąd federalny w Oakland oficjalnie zawiesił transakcję do 3 sierpnia. Na ten dzień zaplanowano kluczową rozprawę, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy proces zakupu powinien zostać wstrzymany na czas trwania dłuższego postępowania sądowego. Taka batalia prawna może potrwać jeszcze wiele miesięcy i opóźnić połączenie medialnych imperiów.