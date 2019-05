O nagrodzie poinformował PAP we wtorek prezes zarządu Press Club Polska Marcin Lewicki.

Rada Press Club Polska przyznała Nagrodę Specjalną Press Club Polska Markowi i Tomaszowi Sekielskim za film pt. "Tylko nie mów nikomu". "Nagrodę przyznaliśmy za stworzenie dokumentu o jednym z najbardziej bulwersujących zjawisk, którym jest pedofilia duchownych" - napisano w uzasadnieniu.

"To wyraz wdzięczności dla twórców, którzy przypomnieli, że rolą dziennikarza jest stać po stronie prawdy. To szacunek dla ofiar, których samotny głos nie ma szans na bycie usłyszanym" - podkreślono. Zaznaczono, że "jest to także uznanie dla konsekwencji obu nagrodzonych w pokonywaniu przeszkód finansowych i organizacyjnych, które stawały na drodze do ukończenia filmu".

Nagroda zostanie wręczona laureatom w środę podczas Gali Nagród Press Club Polska.

W minioną sobotę na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube premierę miał dokument pt. "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

W dwugodzinnym dokumencie "Tylko nie mów nikomu znalazły się m.in. materiały wywiady z ofiarami księży, zapis konfrontacji ofiar i księży, rozmowy z psychologiem i prawnikami. Można zobaczyć zdjęcia bohaterów sprzed lat, kamera towarzyszy im w podróżach do miejsc, w których – jak opisują – dochodziło do molestowania.