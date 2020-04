To, z czym mierzą się obecnie pracownicy systemu opieki zdrowotnej w żadnej mierze nie przypomina zwykłej pracy. To prawdziwa wojna, której stawką jest ludzkie życie. Każdego dnia personel medyczny musi dawać z siebie wszystko, by wyjść z tej batalii obronną ręką. Często zapominamy o tym, że ten nadludzki wysiłek dotyczy wielu osób: lekarzy, personelu białego, służb pomocniczych, personelu sprzątającego i tysięcy innych osób, których nie sposób tu wymienić. To oni sprawiają, że sytuacja związana z koronawirusem utrzymywana jest jeszcze w ryzach i za to należą się podziękowania. Stąd apel by 7 kwietnia o godzinie 13:00 w Światowym Dniu Zdrowia oraz Dniu Pracownika Służby Zdrowia, docenić ten wysiłek.

Pokażmy, że pamiętamy o nich i doceniamy ich wysiłek w walce z koronawirusem. Zróbmy to w bezpieczny sposób, na przykład wychodząc na balkony i klaszcząc. Można też zdjęcia i filmiki z tej akcji umieścić w internecie. Ten mały gest może mieć wielkie znaczenie.