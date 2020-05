Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas czwartkowego posiedzenia na temat sytuacji w redakcji Programu III Polskiego Radia podjęła decyzję o wystosowaniu do Szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego listu o odwołanie prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej oraz dyrektora Programu III PR Tomasza Kowalczewskiego.

Reklama

Posiedzenie poświęcono sytuacji w Programie III Polskiego Radia po wydarzeniach związanych z notowaniem "Listy Przebojów" z 15 maja i zdjęciem informacji o wygranej piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój".

W posiedzeniu wzięli udział m.in. członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, dyrektor Programu III Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski. W obradach uczestniczyli też byli dziennikarze Trójki, m.in. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś; prezes Towarzystwa Dziennikarskiego Seweryn Blumsztajn oraz Jan Ordyński, wiceprezes Towarzystwa Dziennikarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Radia.

Wiele Państwo mówili o słuchalności, a ta spadała od wielu wielu lat. Te audycje były tworzone przez tych dziennikarzy, którzy właśnie odchodzą. Słuchalność spadała, nie mówię, że przez Niedźwieckiego, ale w czasie, kiedy ci dziennikarze pracowali - to jest fakt niezaprzeczalny – powiedziała na posiedzeniu komisji prezes PR.

Prezes Polskiego Radia zaczęła nagle czytać wiadomości znalezione w internecie o Trójce.

"Ja cztery lata temu skasowałam Trójkę z listy stacji, nie mogłam tych ekspertów słuchać, ale żyłam z tym radiem 30 ponad lat", "A ja właśnie z przyjemnością wróciłam do zdekomunizowanej Trójki", "Co racja to racja, moja córka słucha głownie popu i hip-hopu w necie, a Trójka to jakieś średniowiecze". Kolejny: "Radio dla dziadków, nie może się utrzymać, przyszłość radia analogowego nie istnieje” – cytowała opinie na temat Trójki i jej dziennikarzy Kamińska.

To nie spodobało się prowadzącej komisję, która powiedziała, że pierwszy raz spotkała się z sytuacją, gdzie prezes radia czyta niepochlebne komentarze na temat firmy, którą prowadzi.

Prezes Polskiego Radia, proszona przez dziennikarzy Trójki o wstawienie się za nimi i wyjawienie, kto naciskał na dyrektora stacji ws. zdjęcia piosenki Kazika z anteny odparła, że nic jej nie wiadomo na ten temat. Ani wtedy, ani później, ani teraz - podkreśliła. Dodała, że Kowalczewski, "zapewne jak każdy dziennikarz, ma swoje źródła". Państwo też jako dziennikarze chronią swoje źródła. Może poczekajmy na wyniki kontroli - zasugerowała. Zapewniła jednocześnie, że chce rozmawiać z obecnymi i byłymi pracownikami radia i "wyjaśnić tę sprawę".

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor Programu Trzeciego Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

W niedzielę Kowalczewski poinformował, że w radiu prowadzone są "intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania". Według niego, z ustaleń informatyków wynika iż to "prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki" Kazika na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste.

Z Trójki odszedł prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. Ze stacją pożegnali się także m.in. Piotr Kaczkowski, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. Zakończenie współpracy z "Trójką" zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow.

Dyrekcja Trójki zapowiedziała w poniedziałek zlecenie audytu Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat i stworzenie regulaminu audycji.