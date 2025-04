Rudniew został zatrzymany w weekend na lotnisku w mieście Bariloche w Patagonii. Wraz z nim zatrzymano siedem kobiet, głównie Rosjanek, które wyglądały na niedożywione. Kolejnych sześć osób zatrzymano na lotnisku w stolicy Argentyny, Buenos Aires – przekazał portal Infobae.

Próbował przedrzeć się z Argentyny do Brazylii

Jak się okazało Rudniew próbował przedrzeć się razem ze swoimi wyznawczyniami do Brazylii. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą i wykorzystywanie seksualne kobiet. Podczas zatrzymania próbował podciąć sobie gardło żyletką, którą miał ukrytą w portfelu, ale mundurowi go obezwładnili - podała stacja TN.

Według źródeł Infobae żadna z kobiet towarzyszących Rudniewowi nie była starsza niż 40 lat. „Wszystkie kobiety były tak chude, że najwyraźniej jadły tylko resztki z resztek, jak kazał im przywódca” – powiedział jeden ze śledczych.

Pranie mózgu, głodzenie i wykorzystywanie wyznawczyń

Według dziennika „Clarin” Rosjanin założył sektę Aszram Szambala w 1989 roku w Nowosybirsku. Później rozszerzyła ona swoją działalność na wiele regionów Rosji i przyciągnęła 20 tys. wyznawców, głównie młodych kobiet z problemami osobistymi, które poddawane były praniu mózgu i wykorzystywane.

Krótkie więzienie

Rudniew został zatrzymany w 1999 roku, ale wówczas uciekł ze szpitala psychiatrycznego. W 2013 roku sąd w Nowosybirsku skazał go na 11 lat więzienia za gwałty, napastowanie seksualne i narkotyki. Według rosyjskich mediów wyszedł na wolność w 2021 roku.

Nie jest jasne, co Rudniew i zatrzymane kobiety robiły w Bariloche, ale prasa spekuluje, że Rosjanin mógł postanowić przenieść swoją działalność do Argentyny. Śledczy podejrzewają, że dochodziło do wykorzystywania lub handlu ludźmi.

Jak doszło do zatrzymania przywódcy sekty?

Do zatrzymania Rudniewa doprowadziło postępowanie wszczęte w związku z 22-letnią Rosjanką, która zgłosiła się w zaawansowanej ciąży do jednego ze szpitali w Bariloche. Towarzyszyły jej inne kobiety narodowości rosyjskiej, które nie pozwalały jej się wypowiadać, a ona sama odmówiła odpowiedzi na pytania o miejsce zamieszkania i tożsamość ojca dziecka, co wzbudziło podejrzenia, że może być ofiarą handlu ludźmi