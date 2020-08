Wprowadzono nam stan wojenny. Bo myśmy po 14 dowiedzieli się, że nie mamy dyrektora a chwilę potem dowiedzieliśmy się, że nie mamy programu „Zapraszamy do Trójki”, gdy ja już siadałem do jego poprowadzenia. Nagle na antenie było co innego. Tak jak wtedy – przekazał Ernest Zozuń ze Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programu Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia.

Słuchacze Trójki tracą nadzieję na odzyskanie swojej ukochanej rozgłośni. Po tym jak pożegnał się z nim Jakub Strzyczkowski, oni przyszli pożegnać radio.

Mieliśmy nadzieje ze będzie lepiej jak Jakub Strzyczkowski został dyrektorem, a teraz został zwolniony. Nie wiemy co będzie dalej z naszym radiem, którego słuchamy całe życie, które jest naszym domem. Mi to się płakać chce po prostu – przyznała jedna z uczestniczek demonstracji.