Zgodnie z art. 3 ustawy o SOP ochroną objęci są m.in. prezydent, marszałkowie obu izb parlamentu, premier oraz wicepremierzy. Otrzymują ją z racji sprawowanego stanowiska. Ten sam artykuł daje też szefowi MSWiA możliwość objęcia ochroną "innych osób ze względu na dobro państwa" - zauważa tvn24.pl.

Reklama

Informatorzy portalu ze źródeł zbliżonych do SOP zauważają, że w przypadku Jacka Kurskiego mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją.

- Oprócz polityków zdarzało nam chronić przykładowo sędziów. To jest jednak sytuacja bez precedensu. Nigdy się nie zdarzyło, by szef państwowej spółki miał ochronę Biura Ochrony Rządu (poprzednika SOP – red.) czy SOP - mówi portalowi były oficer tej służby.

- To jest przegięcie. Jest to trzymane w tajemnicy, bo jak to wyjdzie na jaw, to będzie jatka - dodaje inny informator.

Służby prasowe MSWiA zapytane przez tvn24.pl o sprawę ochrony SOP dla Kurskiego miały odpisać, że te kwestie "stanowią informację niejawną".

Sam Kurski od poniedziałku nie odbiera telefonu ani nie odpowiada na SMS-y - podaje portal.